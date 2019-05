Riecco Byron Moreno | l’arbitro di Italia-Corea ammette le sue colpe

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Della serie a volte ritornano,i suoi errori durante la partita dei Mondiali del 2002 tra. “Su Zambrotta era fallo da rosso” e scorrono le immagini del fallo di Seon-hong Hwang sul difensore azzurro. Adrlo è stato proprio lui,. Quelche 17 anni fa fece infuriare l’intera per il suo arbitraggio negli ottavi di finale ai Mondiali del 2002 contro ladel Sud. Il fischietto ecuadoriano ne combinò di tutti i colori: dall’espulsione di Totti, al gol annullato per fuorigioco inesistente a Tommasi. Tra rigori non concessi, espulsioni e sviste, alla fine gli Azzurri di Trapattoni tornarono a casa sconfitti dal ‘golden gol’ del perugino Ahn. Oggi, quasi 17 anni dopo quel 18 giugno 2002, e dopo una serie di vicissitudini private,i suoi errori in ...

