TelevideoRai101 : Omicidio Bailo, Pm stringe il cerchio -

Fabrizio Pasini ha ucciso Manueladopo avere premeditato il delitto. Ne è convinto il pm Milanesi che emesso l'avviso di conclusione indagini per il 49enne, ex sindacalista della Uil in carcere a Brescia dal 20 agosto. L'uomo è accusato di aver sgozzato la giovane con cui aveva avuto una relazione extraconiugale nascondendone poi il corpo in una vasca per i liquami ad Azzanello, in provincia di Cremona. Avrebbe poi premeditato l'aggressione, attirando Manuela, 35enne di Nave in una trappola.(Di venerdì 3 maggio 2019)