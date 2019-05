Observation | l' horror spaziale di Devolver Digital | si mostra in un video di gameplay

eurogamer

(Di venerdì 3 maggio 2019), il thriller/fantascientifico sviluppato da, siin questa anteprima della durata di 45 minuti.Secondo quanto riporta Gaming Bolt, i giocatori impersoneranno S.A.M, un'intelligenza artificiale installata su una basein cui è andato storto qualcosa. Il vostro scopo sarà di controllare lecamere della stazione e portare a termine una serie di compiti.Come si può vedere dalin calce a questo articolo, in quanto intelligenza artificiale dovrete appunto osservare tutto ciò che accade all'interno della stazione. Non solo: dovrete anche risolvere una serie di enigmi e trovare indizi che vi porteranno a capire cosa stia succedendo. Potrete anche scegliere lo stile di gioco che preferite, interpretando S.A.M come un'AI un po' "stupida" in modo da interagire con gli esseri umani presenti e capire le loro intenzioni.Leggi ...