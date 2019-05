News Uomini e Donne | Fabrizio zittisce Gianni Sperti | che s’arrabbia

Uomini e Donne News - Giorgia ripensa a Luigi : ecco lo sfogo social di lei : Uomini e Donne news: Giorgia ripensa a Luigi Mastroianni Dopo il lungo percorso intrapreso a Uomini e Donne, Giorgia torna a pensare a quel che ha vissuto. Come ogni appassionato del Trono Classico ben saprà, Luigi Mastroianni non scelse la ragazza siciliana e preferì, invece, Irene Capuano che attualmente è la sua ragazza. Oggi, però, […] L'articolo Uomini e Donne news, Giorgia ripensa a Luigi: ecco lo sfogo social di lei proviene da ...

Uomini e Donne: Flavio e Valentina hanno una relazione segreta fuori la trasmissione? Dopo le accuse di Giulia l'ex corteggiatrice sbotta A Uomini e Donne oggi abbiamo assistito ad un acceso botta e risposta tra Giulia Cavaglia e il suo corteggiatore Flavio. Quest'ultimo è stato accusato dalla tronista di avere una relazione segreta fuori. La […]

oggi Uomini e Donne non va in onda: tutti i dettagli oggi, Lunedì 22 Aprile 2019, Uomini e Donne non va in onda. La trasmissione di Maria De Filippi torna in onda domani, Martedì 23 Aprile. A causa delle feste pasquali, la trasmissione di Canale 5 ha subito una piccola pausa. In ogni caso, niente […]

Uomini e Donne, Valentina Dallari ha risentito il suo ex corteggiatore Gianluca: Andrea Melchiorre? "Non ne voglio parlare" La Valentina Dallari che conosciamo è oggi molto diversa dalla ragazza che anni fa si era messa in gioco sul trono di Uomini e Donne. Quell'esperienza, ha raccontato più volte lei, le ha cambiato la vita, e […]

news Uomini e Donne, Andrea Cerioli pazzo di Arianna Cirrincione: nuove dichiarazioni d'amore che spiazzano Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non appaiono insieme sui social da diversi giorni. L'ex tronista di Uomini e Donne è infatti stato occupato in America con il Coachella. In ogni caso, ora, il bolognese è tornato in Italia e non […]

Uomini e Donne Trono Over, Sossio rivela i nomi scelti per il figlio in arrivo: "Se è femmina la chiameremo come mia madre" Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un gran bel momento fuori dagli studi di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato insieme il programma i due ex protagonisti del Trono Over, proprio recentemente, […]

Trono Over, Stefano smaschera Gemma: "Mi hai detto di dire alla redazione che…" Che la presenza di Gemma Galgani abbia monopolizzato il Trono Over è un dato di fatto; che gli ascolti diano ragione alla controparte over di Uomini e Donne soprattutto grazie a lei è un altro di fato, visto che la puntata in cui è andata in onda La decisione con Gemma e Rocco è stata seguita da milioni di telespettatori. In molti, però, iniziano

Flavio Baratucci di Uomini e Donne nei guai? arriva la segnalazione sul corteggiatore di Giulia E' da poco terminata una nuova registrazione del Trono Classico. E in questa occasione, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne pubblicate poco fa dal blog Il Vicolo, ad aver fatto molto parlare è stato il corteggiatore di Giulia Cavaglià, Flavio Baratucci, per via di una segnalazione sul suo conto. Cos'è successo? La tronista

Uomini e Donne news, Federica Spano si candida al Trono e confessa: "Con Andrea Cerioli non saremmo durati" L'esperienza a Uomini e Donne non si è conclusa nel migliore dei modi per Federica Spano. Arrivata al Trono Classico per corteggiare Andrea Cerioli, è uscita single dal programma. L'ex corteggiatrice, nonostante tutto, non è per niente pentita […]

Uomini e Donne News, Nicolò Ferrari e la fidanzata Jelena operati in Tunisia. Spavento per i fan, poi l'ex corteggiatore tranquillizza tutti ma scoppia la polemica: "Non rompete" Nicolò Ferrari è apparso nelle scorse ore su Instagram, spaventando i fan che lo hanno visto steso in un lettino d'ospedale con il naso fasciato e tumefatto. […]

Andrea Zelletta di Uomini e Donne attaccato duramente da Natalia Paragoni Ultimamente i rapporti tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono un po' deteriorati. Cos'è successo? In pratica la corteggiatrice di Uomini e Donne non ha nascosto di essere molto delusa dal tronista di origini napoletane per via di alcuni suoi atteggiamenti avuti ultimamente. Ma non è finita qua perchè quest'ultima, in un'intervista rilasciata

News Uomini e Donne, Natalia va via e non torna? Le parole contro Andrea e Ivan Natalia è divenuta una delle protagoniste indiscusse di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. La giovanissima Paragoni ha rilasciato una nuova ed inaspettata intervista al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi. La donna pare […]

Uomini e Donne, Giulia Cavaglià si scaglia contro Angela Nasti: il duro attacco! Duro attacco di Giulia Cavaglià contro Angela Nasti! Lo scontro tra le due troniste di Uomini e Donne era prevedibile, per ciò che dei loro caratteri è venuto fuori era chiaro a tutti che non sarebbero andate d'accordo. E infatti i nodi […]

Uomini e Donne news, insulti a Ludovica Valli: l'ex tronista perde la pazienza e risponde a tono ai suoi haters Ogni giorno sul web centinaia di utenti interagiscono tramite i social scambiandosi messaggi, foto e commenti (pubblici e privati) nei rispettivi profili. Più sei conosciuto e, ovviamente, maggiore è il numero di persone che ti […]