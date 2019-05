huffingtonpost

(Di venerdì 3 maggio 2019) Anche, la sua città, quella dove Roberto Fico ha iniziato e ambientato la sua carriera nel Movimento 5 Stelle e dove torna ogni week end, irrompe tragicamente nella battaglia politica, quasi un corpo a corpo, che il presidente della Camera ha ingaggiato con Matteo Salvini. Mentre si trova al Festival della tv di Dogliani, Fico apprende della sparatoria avvenuta in pieno centro a, resta impressionato quando ascolta la cronaca del terribile episodio. Una sparatoria in pieno centro, alle cinque e mezza del pomeriggio, in mezzo alla folla di un venerdì qualsiasi.Una raffica di colpi d’arma da fuoco ha colpito non solo quello che era il bersaglio del commando di morte, ovvero il pregiudicato Salvatore Nurcaro, ma anche una bambina di quattro anni che passeggiava con la nonna e che ora si trova in gravi condizioni. Immediatamente dai microfoni di ...

stream65 : Napoli, spari tra la folla: ferita gravemente anche una bimba di quattro anni - Paolosantagata5 : Napoli, questione di sicurezza nazionale - cigna69 : RT @HuffPostItalia: Napoli, questione di sicurezza nazionale -