MotoGp – Danilo Petrucci stupisce nelle Fp2 di Jerez | “contento del passo gara | ma ciò

MotoGp - Jack Miller mette in guardia… Danilo Petrucci : “adoro la Ducati - vi svelo qual è il mio obiettivo” : Il pilota della Pramac si gode il terzo posto ottenuto in Texas, svelando come il suo obiettivo sia quello di conquistare, al termine della stagione, un posto nel team ufficiale Jack Miller si è messo in testa di conquistare un posto nel team ufficiale della Ducati, per questo motivo ce la sta mettendo tutta per sfilare a Danilo Petrucci la DesmosediciGP con la livrea rossa. Il terzo posto ottenuto in Texas gioca a favore ...

VIDEO Alvaro Bautista - indiscrezione di mercato : tornerà in MotoGp nel 2020 in Ducati al posto di Danilo Petrucci? : Potrebbe terminare a fine stagione l’esilio in Superbike per Alvaro Bautista: secondo le ultime indiscrezioni di mercato il pilota potrebbe tornare in MotoGP nel 2020 al posto di Danilo Petrucci. LE INDISCREZIONI DEL mercato PILOTI roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ...

MotoGp – Austin mette in difficoltà Danilo Petrucci : “bisogna guidare guardando le buche” : Danilo Petrucci in difficoltà sul circuito del Texas: le parole del ternano della Ducati dopo le Fp2 del Gp di Austin Il team Mission Winnow Ducati è sceso nuovamente in pista ieri sul Circuit of the Americas (COTA) nei pressi di Austin (USA) per il terzo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019. Nelle prove libere del venerdì, i piloti ufficiali Ducati hanno portato avanti come di consueto il lavoro di messa a punto delle loro ...

MotoGp - GP USA 2019 - Andrea Dovizioso : “L’asfalto è peggio di un anno fa” - Danilo Petrucci : “Non si può correre così” : Com’è ben noto se c’è una moto che soffre le sconnessioni del terreno (clicca qui per l’analisi del venerdì di Austin), o per meglio dire dell’asfalto, è sicuramente la Ducati. La moto di Borgo Panigale ha confermato questo trend nella prima giornata di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Il fondo del Circuit of The Americas, infatti, nonostante l’intervento ...

MotoGp – Petrucci punta alla top 5 ad Austin - Danilo fiducioso : “rispetto al passato il nostro potenziale è migliore” : Destinazione Texas per il team Mission Winnow Ducati, Danilo Petrucci pronto per il terzo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Archiviata con un podio la tappa di Termas de Río Hondo (Argentina) grazie al terzo posto di Andrea Dovizioso, il team Mission Winnow Ducati è pronto a tornare in pista ad Austin (Stati Uniti d’America) per il terzo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, in programma dal 12 al 14 aprile sul Circuit of ...

MotoGp - Danilo Petrucci mastica amaro : “se fosse partito più avanti - avrei potuto lottare per il podio” : Il pilota ternano ha commentato il sesto posto ottenuto nel Gp d’Argentina, svelando di aver avuto problemi con la gestione delle gomme Il team Mission Winnow Ducati è salito sul podio a Termas de Río Hondo (Argentina) con Andrea Dovizioso, terzo al traguardo dietro Marc Marquez e Valentino Rossi. AFP/LaPresse Gara in rimonta invece per Danilo Petrucci, decimo in griglia e sesto al traguardo dopo essere risalito fino alla quarta ...

Danilo Petrucci MotoGp - GP Argentina 2019 : “Voglio rifarmi dopo il passo falso di Losail - ma occhio a Honda e Suzuki…” : La conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Argentina 2019 della MotoGP ha messo in mostra un Danilo Petrucci abbastanza cupo. Il pilota umbro, infatti, non ha ancora mandato giù l’esordio non propriamente scintillante nel deserto del Qatar, anche se ammette i propri errori. “Sin da quando ho tagliato il traguardo di Losail mi sono sentivo deluso – ammette il portacolori del team ...

MotoGp - Danilo Petrucci distrugge i team rivali : “il reclamo? Prima si lamentano - ma poi…” : Il pilota della Ducati è intervenuto sulla questione reclamo, esprimendo il punto di vista su tutta questa vicenda Arriverà Prima del Gp d’Argentina la decisione della Corte d’Appello FIM, chiamata a mettere la parola fine sul reclamo presentato da Honda, Suzuki, KTM e Aprilia nei confronti dello spoiler montato sul forcellone posteriore della Ducati. Una situazione che preoccupa fino ad un certo punto la Casa di Borgo ...

MotoGp - Risultati warm-up GP Qatar 2019 : Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Rins. Valentino Rossi è undicesimo : Danilo Petrucci (Ducati) firma il miglior tempo del warm-up del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro umbro, in sella alla Rossa, ha confermato di godere di un buon feeling con la sua moto, ottenendo l’ottimo tempo di 1’54″807. Alle sue spalle, però, impressiona la Honda dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, sulla sua RC213V, ha scandito un ritmo eccellente, con una coppia di medie. Il ...

MotoGp - Risultati warm-up GP Qatar 2019 : Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Rins. Valentino Rossi è undicesimo : Danilo Petrucci (Ducati) firma il miglior tempo del warm-up del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro umbro, in sella alla Rossa, ha confermato di godere di un buon feeling con la sua moto, ottenendo l’ottimo tempo di 1’54″807. Alle sue spalle, però, impressiona la Honda dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, sulla sua RC213V, ha scandito un ritmo eccellente, con una coppia di medie. Il ...

MotoGp - Qualifiche Qatar – Vinales esuberante - Dovizioso esaltato e Marquez polemico su Petrucci : “Danilo ha fatto lo stesso con me” : Vinales, Dovizioso e Marquez palesano le loro impressioni dopo le prime Qualifiche del campionato mondiale di MotoGp 2019 Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla prima fila ...

Danilo Petrucci MotoGp GP Qatar 2019 : “Spiace avere perso la seconda fila - Marquez mi curava molto” : Danilo Petrucci era uno dei grandi favoriti per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma il pilota della Ducati si è dovuto accontentare della settima piazza, un risultato inferiore alle aspettative per il ternano che sperava di essere più avanti ma che è stato innervosito da Marc Marquez durante le qualifiche. Il centauro italiano era tra i più veloci in pista ma è stato ostacolato dal Campione del Mondo che gli ha impedito di ...

MotoGp - GP Qatar 2019. Danilo Petrucci : 'Dieta e allenamento - Dovizioso mi ha cambiato' : Danilo Petrucci è probabilmente il pilota che ha impressionato più di tutti nei test invernali. Il pilota ternano conosceva già il mondo Ducati, arrivando dal team Pramac, eppure i tifosi della Rossa ...