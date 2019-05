Milano | dalle Colonne a corso Como | ecco la mappa delle zone rosse

WhatsApp - Instagram e Facebook down dalle 12 : Roma e Milano tra le città più colpite : #WhatsAppdown - #Facebookdown - #Instagramdown. Nuovo blackout dei social network riconducibili a Mark Zuckerberg e quindi alla Facebook Inc, dopo quello del 13 marzo scorso,...

Mondiali di pattinaggio sincronizzato 2019 - l’Italia rappresentata ad Helsinki dalle ‘Hot Shivers’ di Milano : Parte domani la rassegna iridata in Finlandia con le milanesi pronte a rappresentare l’Italia nella speranza di centrare la top ten dopo il grande undicesimo posto della scorsa stagione Al via domani ad Helsinki, in Finlandia, i Mondiali 2019 di pattinaggio sincronizzato con l’Italia rappresentata dalle Hot Shivers di Milano pronta a dare battaglia sul ghiaccio al cospetto delle più grandi squadre internazionali. Reduci ...

Milano - donna nuda trafitta dalle frecce : l'opera contro la violenza sulle donne : Inaugurata la 'Maestà sofferente' di Gaetano Pesce in piazza Duomo a Milano. La poltrona a forma di corpo di donna, trafitta dalle frecce e legata a una catena simboleggia la violenza di genere. L'...

Le immagini rubate dalle prove del grande ritorno di Alessandra Ferri al teatro alla Scala di Milano con la prima italiana di Woolf works : Attesissimo il ritorno di Alessandra Ferri per la prima italiana del pluripremiato Woolf works, opera di Wayne Mc Gregor al teatro alla Scala di Milano dal 7 al 20 aprile. Nelle immagini l’Étoile in una sala prove del tempio della danza italiana insieme con il Principal Dancer del Royal Ballet di Londra, il genovese Federico Bonelli e il Corpo di Ballo del teatro. L’opera, ispirata ai romanzi della grande scrittrice britannica Virginia Woolf, è ...

Basket - Eurolega notte verità per Milano battere l Efes per i playoff Live dalle 19 30 : E' la notte della verità per Milano. L'ultima occasione. L'Olimpia si gioca a Istanbul, ore 19:30, diretta testuale su repubblica.it , contro l'Efes la possibilità di qualificarsi ai playoff di ...

Milano. Insegnare ai ragazzi a difendersi dalle trappole della Cybergiungla : Le opportunità e fattori di rischio delle nuove tecnologie sono stati al centro del convegno tenutosi all’Auditorium di Palazzo Pirelli.

La Corte di Appello di Milano ha prosciolto Giulia Ligresti dalle accuse di falso in bilancio e aggiotaggio per cui era stata condannata nel 2013 : Giulia Ligresti, figlia di Salvatore Ligresti, è stata assolta dalla Corte di Appello di Milano per le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio per cui nel 2013 aveva patteggiato una pena di 2 anni e 8 mesi. Giulia Ligresti era

Inter-Lazio - dalle 20.30 La Diretta A Milano punti Champions in palio : Si chiude col botto il programma della 29esima giornata di Serie A, con la partita della domenica sera alle 20.30 tra Inter e Lazio: i nerazzurri, che dopo il derby vinto con grinta e determinazione ...