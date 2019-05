Libri | se Elio va nel pallone | ecco i racconti atomici

ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2019) Giochi di parole, situazioni divertenti, ritmo baldanzoso per raccontare atomi umanizzati alle prese con le vicende del loro mondo, a testimonianza che anche con una risata si può fare divulgazione ...

VleRin2 : RT @aforista_l: 'I libri si uccidono con i libri, o con equivalenti di libri. Cioè: #unaparola superficiale non basta ad uccidere #unaparol… - StellaBroccole1 : RT @aforista_l: 'I libri si uccidono con i libri, o con equivalenti di libri. Cioè: #unaparola superficiale non basta ad uccidere #unaparol… - Elio_Penna : RT @PoveroTurati: Seneca mio personal trainer: “Chi si dedica troppo al corpo va in contro a molti svantaggi: anzitutto la fatica delle ese… -