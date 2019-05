genova.repubblica

(Di venerdì 3 maggio 2019) La Genova delle meraviglie apre i suoi scrigni: e quest'anno dedica un'intera giornata deialla Valferita dal crollo del ponte Morandi, per accendere un riflettore sulle sue ...

ciorancore : Ma c'è lo ricordate l'odore dei pastelli colorati delle elementari? Che meraviglia - rep_genova : La meraviglia dei Rolli Days inizia in Val Polcevera [news aggiornata alle 07:47] - Maxartist8 : RT @Sydwerehere: Non c’è dubbio, siamo in pieno #boom economico Che meraviglia la forza inconfutabile dei numeri!!! -