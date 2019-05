Infarto Casillas | l’agente svela | “vuole tornare a giocare! Se fosse successo in casa…”

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ikera seguito dell’occorsogli ieri dovrà osservare un lungo stop, ma l’agente crede che possaa giocare “Iker non ha mai avuto nessun sintomo e non dovrebbero esserci ulteriori problemi. Ma ha avuto tutta la fortuna del mondo, che tutto questo sia accaduto in allenamento, con i medici del club presenti. Se gliin casa, le conseguenze sarebbero davvero state imprevedibili”. L’agente di Iker, Saint Iker, ha parlato a ‘El Partidazo’ di quanto accaduto al proprio assistito. Undurante un allenamento del suo Porto, per fortuna adesso le condizioni del portiere sono buone, ma serve cautela prima di parlare di un ritorno in campo: “Questo è più importante di vincere un mondiale. E lui comunque ride, scherza, è tranquillo. Iker è un lottatore, quindi perchè non dovrebbein campo? Dipenderà dalla ...

SkySport : #UltimOra #Calcio Infarto per Iker #Casillas durante l'allenamento Per Marca il portiere del #Porto è fuori pericolo #SkySport - Agenzia_Ansa : Infarto al miocardio, ricovero d'urgenza per #Casillas #IkerCasillas - Corriere : Infarto per Casillas, ricoverato d’urgenza -