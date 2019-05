India | ciclone colpisce le coste a 200 km h | case distrutte e 1 | 2 milioni di persone

Il ciclone Fani si abbatte sulla costa orientale dell’ India : venti a 240 km/h [VIDEO] : Il ciclone Fani ha effettuato il “landfall” sulla costa orientale dell’India, sulla città di Puri, con venti a oltre 240 km/h (un uragano di 4ª categoria). In Orissa sono state evacuate oltre un milione di persone. sulla rotta del ciclone , e quindi a rischio, ci sono 3 Stati (Orissa, Andra Pradesh e Bengala occidentale), 52 città e oltre 10mila villaggi. La tempesta in corso è la più violenta a colpire l’India negli ...

