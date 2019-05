Il premier Conte a The State of the Union

Caso Siri - il premier : «Si deve dimettere». La Lega : «Conte ne risponderà» | : Il premier al Carroccio: cercate di capire. E al M5S: «Ora non approfittatene per cantare vittoria». Toti: «Decisione di Conte sbagliata»

Luigi Di Maio e Conte - "tutto orchestrato di concerto". Retroscena sul premier : Siri - vendetta su Salvini : La partita sulle dimissioni di Armando Siri non è solo tra Matteo Salvini, che ha difeso il sottosegretario leghista, e Luigi Di Maio, primo sponsor del suo allontanamento, ma pure quella tra Salvini e il premier Giuseppe Conte. Secondo un Retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, C

Conte : "Dimissioni Siri opportune" | Di Maio : "Non esulto" Salvini : "il premier spieghi" : Le dimissioni di Armando Siri sono opportune. Il Premier Giuseppe Conte gela Matteo Salvini chiedendo la testa del sottosegretario leghista alle Infrastrutture indagato per corruzione. Nessun tentennamento. Il Premier aveva precisato che avrebbe deciso in autonomia in questi giorni. Siri: 'Sono pulito, se vogliono devono cacciarmi'. Oggi Conte decide? Il diretto interessato ...

Siri - la svolta di Conte : «Si deve dimettere - proporrò la sua revoca al prossimo Cdm». Il sottosegretario : «Sono innocente». Salvini : «Il premier spieghi la scelta» : «Noi dobbiamo essere credibili, responsabili, le dimissioni o si danno o non si danno, le dimissioni future non hanno molto senso». Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza...

Incontro Siri-Conte - il premier : “Non mi lascio tirare la giacca - presto decisione sul caso” : Giuseppe Conte ha incontrato Armando Siri. Tuttavia non si esporrà a riguardo finchè non verrà presa una decisione sul futuro politico del sottosegretario leghista indagato. Intanto, per questa sera è previsto un vertice a Tunisi in cui si potrebbe arrivare ad una risoluzione del caso che ha diviso profondamente il governo nelle ultime settimane.Continua a leggere

