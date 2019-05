Il fair play a parole della Torino juventina | I granata in Coppa? Un bene per la

Bielsa è una regola - viva Bielsa! Un gesto di fair play che va oltre il calcio : Come in tutte le cose, anche piazzando un terzino largo sulla fascia o chiedendo a un centravanti di fare un determinato movimento; Bielsa sta cercando di mettere ordine al caos del mondo. La lezione ...

Ghirelli - da Lega Pro lezione fair play : ROMA, 25 APR - L'abbraccio tra giocatori a fine partita "una lezione di fair play a tutti". Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha voluto sottolineare l'importanza del gesto della ...

Abbraccio tra calciatori Monza e Viterbese - Ghirelli : “Lezione di fair play a tutti” : L’Abbraccio tra giocatori a fine partita “una lezione di fair play a tutti“. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha voluto sottolineare l’importanza del gesto della partita d’andata di Coppa Italia tra Monza e Viterbese e terminata 2-1 per i padroni di casa, con i calciatori che si sono uniti in un unico Abbraccio al triplice fischio finale. Ecco il suo messaggio. “Faccio una premessa ...

Il paradosso del fair play finanziario : Il problema è che nel frattempo i ricchi sono diventati ancora più ricchi, nonostante la break even rule, e cioè la regola alla base del sistema di norme che hanno preso il nome di Financial fair play. In soldoni, è il caso di dire, non si può spendere più di quanto si incassa. Un freno, nelle inten

Inter - Marotta : 'fair play Finanziario non ci fa investire - la Juve continuerà a dominare' : La Juventus dominerà anche nei prossimi anni. È il coro unanime che si alza da gran parte degli addetti dei lavori, che sembrano confermare che le regole a cui dovranno attenersi le 'rivali' della Juventus saranno determinanti ai fini della vittoria: quindi per i prossimi anni ci sarà ancora la superiorità tecnica bianconera dovuta necessariamente a maggior capacità di investimento. Dopo Galliani e Branchini, anche Giuseppe Marotta, ...