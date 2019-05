History sport; Un grande Torino rende omaggio a Ferreira

History sport; Rebeldia futbolista : Questa breve storia che state per leggere l’ho scoperta un paio di anni fa grazie alla rivista Uno-Due, vero e proprio patrimonio dell’umanitá per gli amanti del calcio. Al momento, di Uno-Due ne sono usciti solo due numeri e tutti noi devoti a questa pubblicazione siamo in attesa dell’uscita del terzo capitolo di questa fantastica rivista.La storia in cui vi siete imbattuti ha come protagonista una squadra catalana, che a ...