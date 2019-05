Facebook - allo studio una criptovaluta per pagamenti e scambio di denaro : Anche Facebook si prepara a lanciarsi nel mondo delle criptovalute. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal la società guidata da Mark Zuckerberg avrebbe già arruolato diverse società finanziarie ...

Su Facebook aveva definito “cavallo” la moglie dell’ex marito : torna a Dubai e viene arrestata : Una donna inglese, Laleh Shahravesh, è stata arrestata all'aeroporto di Dubai, mentre era insieme alla figlia quattordicenne, con l' accusa di “cybercrime”: tre anni fa aveva postato su Facebook dei messaggi riferiti alla moglie del suo ex marito definendola un cavallo. Ora rischia fino a due anni di prigione a una multa salata in base ad una controversa legge sui reati informatici in vigore nell'Emirato.Continua a leggere