Cadavere donna sotto Ponte Sisto | si indaga per omicidio colposo

Ravenna - recuperato in mare il Cadavere di una donna : “Aveva tra i 20 e i 30 anni” : Il cadavere di una giovane donna che secondo una prima ispezione cadaverica aveva tra i venti e i trenta anni è stato recuperato, dopo l'allarme lanciato da un diportista, a un miglio circa al largo del litorale nord di Ravenna. Sarebbe escluso l'omicidio, gli inquirenti si concentrano su altre cause di morte.

Trovato Cadavere donna con viso tumefatto sotto Ponte Sisto : si indaga : Roma – Il corpo senza vita di una tunisina di 37 anni e’ stato riTrovato a Roma sotto Ponte Sisto, lato via Giulia, poco prima delle ore 11. La donna, che sarebbe morta da alcuni giorni, ha il volto tumefatto, ma non sarebbero presenti segni espliciti di violenza. A dare l’allarme un passante, che ha allertato le forze dell’ordine. La donna, regolare sul territorio italiano, aveva un contratto di lavoro a tempo ...

Pisa - ritrovato il Cadavere della donna dispersa : la sua auto era stata travolta dal torrente in piena : E’ stato ritrovato senza vita il corpo della donna milanese scomparsa il 23 aprile a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), dove era in vacanza. La vittima si trovava con il marito all’interno dell’auto travolta dal torrente in piena durante un temporale. L’uomo era stato sbalzato fuori al momento dell’impatto del mezzo con la massa d’acqua ed era riuscito a mettersi in salvo. Successivamente la vettura era stata ...

Donna scomparsa - ritrovato Cadavere : ANSA, - VERONA, 19 APR - E' stato trovato Legnago, Verona, il corpo di Natasha Chokobok, la Donna ucraina 29enne scomparsa lo scorso 9 aprile dalla sua abitazione a Porto di Legnago. Il cadavere della ...

Schianto in auto - la vittima è un 17enne : una donna vede il Cadavere e muore stroncata da malore : Un ragazzino di appena 17 anni, Mario Landi, è morto in Campania nella scorsa notte, dopo un incidente avvenuto sul raccordo autostradale Salerno-Avellino: il 17enne era originario di...

Cadavere di una giovane donna trovato nel Tevere : Il corpo senza vita era all'altezza di via della Scafa, poco distante dal Ponte Due Giugno a Fiumicino (Roma). Ad...

Monza : un passante trova il Cadavere di una donna nel Villoresi - ipotesi incidente o suicidio : Un passante ha trovato il corpo senza vita di una donna nel canale Villoresi, in via Lombardia, a Monza. E' accaduto giovedì 11 aprile in mattinata.Secondo i primi accertamenti si tratta del cadavere ...

Modena - Cadavere di una giovane donna trovato in un canale : fermato un uomo : È stato fermato con l’accusa di omicidio volontario il presunto responsabile dell’omicidio della donna ritrovata senza vita domenica mattina in un fosso a Modena. Leopoldo Salici, 41 anni, si è costituito ai carabinieri nel tardo pomeriggio e poi è stato interrogato dal pm Angela Sighicelli. La vittima è stata identificata come Benedita San, 40 anni, originaria della Nigeria: faceva la prostituta e da un primo esame del medico legale ...

Cadavere carbonizzato e mutilato a Milano/ È di una donna? "Autopsia per esser certi" : Cadavere carbonizzato, senza testa nè arti trovato a Milano: appartiene a una donna? Solo l'autopsia potrà fare chiarezza, intanto si cercano testimoni.

Milano - il mistero del Cadavere carbonizzato : amputate braccia - gambe e testa. Forse una donna : Orrore e mistero alla periferia nord di Milano: dove la polizia indaga sul ritrovamento di un cadavere carbonizzato, decapitato e smembrato in un condominio di Quarto Oggiaro. Il terrificante ritrovamento è stato fatto dai Vigili del fuoco, i quali erano intervenuti nella tarda serata di sabato su s