Bluenergy Group | alla Dacia Arena come match sponsor di Udinese-Inter

calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019), Back Jerseyed Energy Partner diCalcio, riempirà lae sosterrà il tifo bianconero in occasione della partitache si giocherà sabato 4 maggio, con iniziative dedicate a tutti i sostenitori della squadra. La multiutility friulana sarà infattidella giornata e per l’occasione realizzerà dei particolari volantini pieghevoli che saranno distribuiti in tutte le sedute dello stadio e che, oltre alle promozioni e ai servizi, riporteranno la scritta “Fuarce Udin!” e i colori dell’. La multiutility sarà inoltre protagonista delle attività di comunicazione e il logo comparirà su tutti i materiali utilizzati durante la giornata. Nell’area Hospitality dello stadio saranno inoltre allestiti degli spazi brandizzatidove verranno distribuiti materiali informativi e gadget ...

CalcioWeb : #BluenergyGroup, alla Dacia Arena come match sponsor di #UdineseInter -