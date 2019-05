Kersti Kaljulaid, presidente della Repubblica dell’Estonia-- La prima donna presidente ...

C.Italia : finale - esauriti posti curva : ROMA, 3 MAG - Cresce l'attesa per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 15 maggio. I biglietti per le due curve sono andati esauriti in ...

Derby : Cairo - serve Toro al 120% : DOGLIANI, CUNEO,, 3 MAG - "Abbiamo una partita impegnativa e difficile perché giochiamo in casa di una grande squadra come la Juve. Dobbiamo giocarla come con il Milan al 120% delle possibilità". Così ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania per la vittoria nella regular season - Bogliasco per la salvezza : Si concluderà sabato 4 maggio la regular season della Serie A1 di Pallanuoto femminile, che deve regalare gli ultimi verdetti stagionali, anche se tutti sembrano già scritti. Al Catania basta un punto in casa contro il Verona per certificare il primato in graduatoria, mentre le venete sono aritmeticamente ancora in corsa per un posto nella Final Six, ma al sesto posto dovrebbe arrivare Milano, chiamata ad un difficile scontro con Rapallo. Le ...