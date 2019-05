Tre domande ai candidati 5 | Giusi Baldissone | Vercelli con Maura Forte

Fisco - olTre 1 - 3 milioni di domande per la “pace”. Contro l’evasione al via l’incrocio tra dati dei conti correnti e dichiarazioni : Da un lato le 1,3 milioni di richieste di adesione presentate dai contribuenti per la “pace fiscale” del governo gialloverde. Dall’altro un nuovo strumento a disposizione delle Entrate per la lotta all’evasione: dopo anni di stallo è arrivato il via libera all’utilizzo dei dati contenuti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per preparare liste di contribuenti “sospetti“ da sottoporre a Controlli. ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : l'Inps riceve olTre 123mila domande : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate tramite Quota 100 vedono arrivare un nuovo report dall'Inps in merito alle richieste inoltrate dai lavoratori. Secondo i dati diffusi dall'Istituto pubblico, ...

Pace fiscale - inizia il conto alla rovescia : olTre un milione le domande : Teleborsa, - inizia il conto alla rovescia per la "Pace fiscale" . Il 30 aprile - salvo novità dell'ultimo minuto - sarà infatti il termine ultimo per presentare le richieste di rottamazione ter o di ...

Bando di concorso Navigator : presentate olTre 16 mila domande : ... scienze dell'economia, LM56 o 64/S,; scienze della politica, LM62 o 70/S,; scienze delle pubbliche amministrazioni, LM63 o 71/S,; scienze economico aziendali, LM77 o 84/S,; servizio sociale e ...

Reddito : al Sud accolte olTre 303.000 domande - 62% del totale : Teleborsa, - Il Reddito di Cittadinanza, la misura a contrasto della povertà targata M5s e fortemente voluta dal suo Leader Luigi Di Maio, mette il turbo per entrare nella fase ancora più operativa. ...