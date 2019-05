Tour de Yorkshire 2019 | Jasper Asselman beffa il gruppo Secondo Filippo Fortin

Tour de Yorkshire – Jesper Asselman si impone nella prima tappa - secondo l’italiano Filippo Fortin : Il corridore olandese della Roompot-Charles si impone in volata, precedendo l’italiano Filippo Fortin della Cofidis La prima tappa del Tour de Yorkshire se la prende Jesper Asselman, che taglia per primo il traguardo precedendo in volata Filippo Fortin. Un finale davvero incerto, considerando che l’olandese centra la bandierina di un tifoso negli ultimi metri, tenendola nel manubrio fino all’ultimo metro, rischiando e non ...