Studentessa viene sospesa e la mamma aggredisce la professoressa

(Di giovedì 2 maggio 2019) Valentina Dardari La madre della ragazza non si trovava in accordo con la decisione della scuola presa nei confronti della figliaUnadi 17 anni è stata15 giorni per cattiva condotta e sua madre ha aggredito la responsabile scolastica ritenuta colpevole della decisione. Sono dovuti intervenire la Polizia e un’ambulanza del 118, chiamati dalle bidelle e dai colleghi della docente 64enne. L’aggressione è avvenuta questa mattina, giovedì 2 maggio, all’Istituto Professionale Luigi Einaudi per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali, struttura sita al quarto piano della scuola media Cazzulani di viale Vignati al civico 2, a Lodi. Unain totale disaccordo con la decisione della responsabile scolastica che aveva osato sospendere sua figlia, si è presentata nell’istituto e ha assalito la, nonché vicepreside, schiaffeggiandola.Sul luogo ...

