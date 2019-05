Scuola | abolite le sanzioni per i bimbi alle elementari

tg24.sky

(Di giovedì 2 maggio 2019)leper iLa Camera ha approvato un emendamento al ddl che abolisce le punizioni che prevedono l’ammonizione, la nota sul registro, la sospensione o l’espulsione. Viene introdotto l'insegnamento dell'educazione civica nel sistema scolastico

