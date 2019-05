MotoGP | Ducati pronta per il GP di Spagna

MotoGP – Jarvis ed il caso Spoiler Ducati - il managing director Yamaha svela : “ecco perchè non abbiamo fatto ricorso” : Lin Jarvis ed il ricorso contro lo Spoiler Ducati: le parole del managing director Yamaha E’ tutto pronto a Jerez de la Frontera per il quarto Gp della stagione 2019 di MotoGp, il primo in Europa. I team sono pronti sul circuito spagnolo per lavorare sodo per un nuovo e appassionante weekend di gara, alla vigilia del quale si è parlato di diversi argomenti. Se i piloti hanno svelato le sensazioni con le quali arrivano alla prima gara ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Jorge Lorenzo e la scarsa adattabilità ai cambiamenti. Anche in Honda lo stesso film vissuto in Ducati : 45 punti contro 7 punti, un primo e un secondo posto contro zero: il bilancio è questo tra i due alfieri della Repsol Honda Marc Marquez e Jorge Lorenzo. Il campione del mondo, per il momento, ha imposto la sua legge e al maiorchino non resta che rimboccarsi le maniche. Di sicuro i guai fisici dell’ultimo periodo hanno condizionato e stanno condizionando il lento processo di adattamento di Lorenzo alla nuova moto, dopo le esperienze ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - ora è il momento di attaccare. Arrivano le piste per provare a battere Marc Marquez : E dopo il Luna Park di Austin (Stati Uniti), è la volta di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul circuito iberico andrà in scena il quarto appuntamento del Motomondiale ed è chiaro che gran parte dell’interesse sarà sulla classe regina. In MotoGP la situazione è decisamente equilibrata: quattro piloti racchiusi in meno di dieci punti la dicono lunga. Andrea Dovizioso è in vetta a quota 54, anche per via del cadeau inatteso dello spagnolo Marc ...

MotoGP - Ducati e Aruba.it rafforzano la propria partnership commerciale : la soddisfazione di Dall’Igna : Continuano gli investimenti dell’azienda nel mondo delle due ruote che rappresenta un’eccellenza di innovazione e ricerca tecnologica italiana a livello globale Aruba S.p.A. (www.Aruba.it), leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, si unisce al team Mission Winnow Ducati come Official Partner nel Campionato Mondiale MotoGp 2019 che il prossimo 5 maggio farà tappa per il quarto round della ...

MotoGP - Autogrill diventa partner ufficiale della Ducati : grande soddisfazione per il CEO Domenicali : Il logo dell’azienda che opera nei servizi di ristorazione per chi viaggia comparirà sulla livrea della Ducati e sull’abbigliamento di piloti e team Autogrill, primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia, presente in 30 paesi nel mondo, diventa partner ufficiale di Ducati nel Campionato Mondiale MotoGp 2019. AFP/LaPresse L’accordo tra lo storico brand italiano e la casa motociclistica bolognese ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “Marquez può essere battuto se la Ducati gli mette pressione - abbiamo iniziato molto bene” : La Ducati ha incominciato il Mondiale MotoGP nel miglior modo possibile, Andrea Dovizioso ha vinto in Qatar e si trova al comando della classifica generale dopo tre gare. La Scuderia di Borgo Panigale è estremamente soddisfatta del rendimento della moto e del pilota forlivese, ha superato indenne le polemiche legate al “cucchiaio” montato sul posteriore e ora si lancia con grande ottimismo verso i prossimi appuntamenti in ...

Jonathan Rea attacca : “La Ducati è un disastro per il Mondiale Superbike - è un mezzo derivato da una MotoGP” : Alvaro Bautista sta dominando il Mondiale Superbike, lo spagnolo ha vinto le prime undici gare disputate e ha già allungato in classifica generale. L’iberico risulta imbattibile in sella alla sua Ducati, la Panigale V4R sembra avere una marcia in più rispetto alla concorrenza e al momento nessuno sembra poterlo fermare. Bautista ha letteralmente annichilito Jonathan Rea, Campione del Mondo in carica che pare impotente con la sua ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «È incredibile vedere Rossi in pista» : ROMA - ' Mi inchino davanti a Valentino Rossi. Io non riuscire a scendere ancora in pista a 40 anni se avessi vinto nove mondiali come lui '. Andrea Dovizioso - ieri a Roma per l'inaugurazione di un ...

Il dominio Ducati rovina la Superbike? L’opinione di Rea : “la loro è una MotoGP” : Jonathan Rea ed il dominio della Ducati e di Bautista in Superbike: le parole del campione in carica Dopo quattro anni consecutivi di dominio in Superbike, Jonathan Rea deve fare i conti con un avversario tosto da battere: Alvaro Bautista e la Ducati hanno dominato in tutte le gare della stagione 2019 lasciando tutti gli avversari di stucco. non sono mancate, e non mancano tuttora, le polemiche riguardanti la Panigale V4 usata dal team ...

MotoGP Pramac - Miller : «Voglio arrivare alla Ducati ufficiale» : ROMA - Dopo il terzo posto ottenuto nel Gp delle Americhe Jack Miller sogna in grande e punta al salto dalla Ducati della Pramac Racing a quella della scuderia ufficiale. Il pilota australiano lo ha ...

MotoGP Ducati - Dovizioso : «Per il titolo lotteremo in quattro» : ROMA - L'errore di Marquez in Texas dimostra che quest'anno la lotta per il titolo piloti in MotoGp è più aperta che mai. È quanto sostiene il pilota della Ducati Andrea Dovizioso dopo il Gp delle ...

MotoGP - Ducati e Andrea Dovizioso hanno superato indenni la trasferta americana. Ora arrivano le piste favorevoli : la sfida a Marquez è lanciata : Il Mondiale MotoGP 2019 sbarca in Europa dopo le prime tre gare stagioni, e Andrea Dovizioso è il leader della classifica iridata. Il forlivese guarda tutti dall’alto verso il basso con tre punti di margine su Valentino Rossi, cinque sul vincitore di Austin, Alex Rins, e nove su Marc Marquez. Un bottino che fa davvero sorridere il Ducatista perchè, dopo il successo di Losail, erano in arrivo due piste nelle quali, solitamente, il campione ...

MotoGP - Aruba sbarca nel team Mission Winnow Ducati come Official Partner : Aruba S.p.A. si unisce al team Mission Winnow Ducati come Official Partner nel Campionato Mondiale MotoGp 2019 Aruba S.p.A., leader nei servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, si unisce al team Mission Winnow Ducati come Official Partner nel Campionato Mondiale MotoGp 2019 che il 14 aprile ha fatto tappa per il terzo round della stagione al circuito di Austin per il GP of the Americas. Il marchio ...