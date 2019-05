Miss Universo Italia | la fossanese Giada Bergamaschi vince la seconda tappa piemontese

Joyce Prado - Miss Bolivia Universo perde il titolo perché diventerà mamma : In nessun contratto di lavoro, almeno secondo le leggi della maggior parte dei paesi, può esserci scritto che una donna possa perdere quel lavoro perché rimane incinta. Non che poi nella realtà questo non succeda, ma non si può essere licenziate per una gravidanza. Non è lo stesso per le Miss, almeno per una Miss la cui storia sta girando i giornali di mezzo mondo. La modella 22enne Joyce Prado ha violato le regole del concorso di Miss Bolivia ...

Ex Miss Universo Lotte van der Zee muore d’infarto : aveva solo 20 anni : Lotte van der Zee, modella tedesca e Miss Teen Universe del 2017, è morta per un attacco di cuore in Austria, dove si trovava con la famiglia in vacanza sulla neve per festeggiare il suo 20esimo compleanno. A trovarla senza conoscenza nella sua stanza sono stati i genitori: «La nostra perla non ce l’ha fatta. È incredibilmente surreale che non sia più accanto a noi» ha detto la famiglia. Nel ricordarla, i genitori hanno voluto pubblicare sul ...