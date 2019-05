Cura cancro al seno con metodo Hamer | morta 43enne Percorso condiviso col

Roma. Accordo Gemelli-Cnao di Pavia per la Cura anti-cancro a fasci di protoni : Il Cnao è l'unico centro italiano e uno dei soli 6 al mondo in grado di erogare tale trattamento. Grazie a questo Accordo, il Centro pavese collaborerà con il Policlinico Universitario A. Gemelli ...

Il Medico italiano che Cura il cancro con i succhi di frutta : ll dottor Paolo Rege-Gianas, neurologo presso l’ospedale di Garbagnate Milanese, presenta la sua rivoluzionaria terapia contro il cancro a base di estratti di frutta e verdura, con la quale sta… L'articolo Il Medico italiano che cura il cancro con i succhi di frutta proviene da Essere-Informati.it.

Tumore bruciato con il calore : l’esclusivo intervento a Padova che apre nuovi scenari per la Cura del cancro : Un intervento che in realtà ne racchiude due e che sfrutta la forza del calore per distruggere le cellule tumorali. E’ quanto portato a termine a Padova, dove l’operazione ha permesso ai medici di neutralizzare in un colpo solo le metastasi in due organi diversi: fegato e polmone. La procedura messa in campo dall’azienda ospedaliera veneta si chiama, tecnicamente, ablazione termica a microonde. La tecnica messa in atto, in base ...

Brescia - malato di cancro 'Curato' con ortica e camomilla : arrestato falso medico : ortica, ma anche galium, equiseto, camomilla sono erbe e piante comuni, idonee per tisane rilassanti, o depurative, e per qualche preparazione alimentare d'uso comune. Non sono utili certamente non per curare malati oncologici, cosa che, invece, faceva un sedicente medico di origine colombiana. Il 51enne, Diego Otalvaro Martines, è stato arrestato dai carabinieri a Brescia con l'accusa di truffa aggravata. Metodo 'miracoloso' per combattere il ...