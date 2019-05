CU 2019 | istruzioni e scadenza | la circolare di Agenzia delle Entrate

Elezioni comunali 2019 : istruzioni per il voto ed elenco dei comuni : Il 26 maggio si terranno le Elezioni comunali, nella stessa data delle europee. Gli elettori di oltre 3.800 comuni saranno chiamati a eleggere il loro nuovo sindaco, rinnovando anche il consiglio comunale. Al voto anche 30 comuni capoluogo di provincia, tra cui sei di regione. Ecco come funziona il voto che in Sicilia e Sardegna si terrà, invece, in date diverse.Continua a leggere

Compilazione assistita 730 precompilato 2019 : istruzioni e come funziona : Compilazione assistita 730 precompilato 2019: istruzioni e come funziona Dal 15 aprile è possibile visualizzare il modello 730 precompilato nella propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La modalità di visualizzazione sarà disponibile fino a venerdì 10 maggio, data dalla quale sarà possibile modificare o integrare i dati contenuti nella dichiarazione tramite una importante novità introdotta lo scorso anno: la Compilazione ...

Modello Certificazione Unica 2019 e istruzioni cu ex cud in pdf : Modello Certificazione Unica 2019 e istruzioni cu ex cud in pdf Cu 2019, Modello pdf gratis da scaricare L’Agenzia delle Entrate ha reso accessibili e scaricabili tramite il proprio sito una serie di documenti contenenti tutte le istruzioni di riferimento per fare fronte alle incombenze di natura fiscale. Qui è possibile scaricare la versione integrale del documento dell’Agenzia delle Entrate con “istruzioni per la compilazione” ...

Certificazione Unica 2019 Inps : scadenza e istruzioni ex Cud : Certificazione Unica 2019 Inps: scadenza e istruzioni ex Cud Cu 2019 Inps, le novità 2019 La Certificazione Unica è quel documento che certifica i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, i redditi di lavoro autonomi, le provvigioni e redditi diversi. La CU va rilasciata dai datori di lavoro/Inps/committenti (sostituti d’imposta) all’Agenzia delle Entrate e ai percettori delle somme entro delle scadenze prestabilite. Nel primo caso la ...

Saldo e stralcio 2019 - adesione entro il 30 aprile : le istruzioni : Conto alla rovescia per la scadenza del Saldo e stralcio 2019: c’è tempo fino al 30 aprile 2019 per inviare il modulo di adesione all’Agenzia delle entrate e approfittare di questa opportunità di Pace fiscale, messa a disposizione per i contribuenti con debiti pendenti che si trovino in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. Assieme al Saldo e stralcio, il 30 aprile scade anche il termine per presentare il modulo di adesione ...

Pagamento bollo fattura elettronica 2019 : importo e istruzioni del Mef : Pagamento bollo fattura elettronica 2019: importo e istruzioni del Mef bollo fattura elettronica 2019, come funziona In alcuni casi bisogna apporre sulla fattura elettronica il bollo virtuale. Infatti, non sempre potrà essere utilizzato la marca da bollo che si usa anche per le fatture cartacee. fattura elettronica 2019: la normativa vigente Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sia per le fatture elettroniche che per quelle ...

730 precompilato 2019 : istruzioni e nuove detrazioni fiscali. La bozza pdf : 730 precompilato 2019: istruzioni e nuove detrazioni fiscali. La bozza pdf bozza Modello 730 precompilato 2019 e istruzioni Iniziato il nuovo anno l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti la consueta guida sul modello 730 precompilato 2019, relativi di istruzioni e di informative, tra cui le novità previste per quest’anno. Tra le notizie più importanti in materia spiccano le scadenze di luglio: 8 luglio per chi si ...

CU 2019 : istruzioni e scadenza - la circolare di Agenzia delle Entrate : CU 2019: istruzioni e scadenza, la circolare di Agenzia delle Entrate circolare CU 2019 Agenzia delle Entrate La Certificazione Unica è il documento che certifica i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, i redditi di lavoro autonomi, le provvigioni e redditi diversi. La CU va rilasciata dai datori di lavoro/Inps/committenti (sostituti d’imposta) all’Agenzia delle Entrate e ai percettori delle somme entro delle scadenze prestabilite. ...

Modello Unico Redditi 2019 : scadenza - istruzioni e documenti necessari : Modello Unico Redditi 2019: scadenza, istruzioni e documenti necessari scadenza Modello Redditi 2019 È già tempo di pensare alla dichiarazione dei Redditi 2019? L’Agenzia delle Entrate pubblicherà le bozze dei modelli sul proprio sito, tra cui anche quella relativa al Modello Unico Redditi 2019. Naturalmente gli adempimenti da parte dei contribuenti non si limitano a questo. Infatti chi percepisce benefici dall’Inps e prestazioni assistenziali ...

Modello Red 2019 Inps : scadenza - istruzioni e documenti necessari : Modello Red 2019 Inps: scadenza, istruzioni e documenti necessari scadenza Modello Red 2019 e istruzioni Cosa bisogna sapere sul Modello Red 2019? Le scadenze in primis, ma anche i documenti da presentare. I pensionati ricevono ogni anno dall’Inps il cosiddetto Bustone. Si tratta, in parole povere, di un plico contenente delle dichiarazioni che i pensionati devono compilare ai fini di verifica da parte dell’Istituto di previdenza della ...