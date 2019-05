Cosa deve indossare il testimone di nozze

gqitalia

(Di giovedì 2 maggio 2019) Se tra poche settimane dovrete partecipare a un matrimonio in qualità didi sposo/a, ecco per voi alcuni suggerimenti super apparire impeccabili accanto ai protagonisti della giornata. Prima di tutto occorre confrontarsi con chi vi ha scelto comediper sapere il dress code dell’evento. Se lo sposo indosserà il tight, lo smoking o il frac, bisognerà adeguarsi e indossarne uno anche voi. Se invece parliamo di un matrimonio tradizionale, avrete sicuramente modo di decidere più liberamente abito e accessori. Il nostro consiglio è comunque quello di scegliere capi molto classici, evitare stampe come le righe e il check, e colori sgargianti. Meglio non correre il rischio di mettere in secondo piano lo sposo. La buona notizia è che scegliendo per esempio un abito grigio scuro o meglio ancora blu, colore ...

