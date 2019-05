Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte | Di Maio | “Contento | spero che per

blogitalia.news

(Di giovedì 2 maggio 2019) Sembra esserci una svolta nella questione, il premierha deciso, Luigi Dinto Dopo la decisione del presidente del Consiglio,, che vuole ledel sottosegretario leghista Armando, indagato per corruzione, interviene anche il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di: “Non esulto, non è una vittoria, sononto perché …ledida, Di: “nto,che per Salvini sia superato il caso” at BlogItalia.News.

bi_gatto : Caso #Siri, ma sul #contratto_di_governo non c’era scritto che le dimissioni andavano chieste solo in caso di #rinvio_a_giudizio? #Conte - TerryEmpyre : Veramente le dimissioni gliela avete chieste voi ! .#staseraitalia - Claudio59Lecce : #NonStopNews #Rtl1025 Come mai oggi non sono ancora state chieste le dimissioni di @VirginiaRaggi per la chiusura d… -