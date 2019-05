Cannes | in concorso Tarantino e Kechiche

Cannes 2019 - “Once Upon a Time in Hollywood” di Tarantino si aggiunge al concorso ufficiale : Quentin Tarantino ce l’ha fatta. Il suo attesissimo nuovo film con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, Once Upon a Time in Hollywood, è riuscito all’ultimo minuto ad aggiungersi alla selezione ufficiale di Cannes 2019, e parteciperà alla corsa per la Palma d’Oro della kermesse, che comincerà il prossimo 14 maggio. Quando annunciò i film in concorso lo scorso 19 aprile, il delegato generale del festival Thierry Frémaux preannunciò ...

Rocketman - il film che racconta la storia di Elton John - fuori concorso a Cannes e al cinema dal 29 maggio prossimo : Ambientato nel mondo delle canzoni più amate di Sir Elton John, il film vede l'interpretazione di Taron Egerton, partire dalla figura del timido pianista prodigio, Reginald Dwight, fino a diventare ...

Cannes 2019 - l'Italia in concorso con "Il traditore" di Bellocchio : L?Italia torna in concorso a Cannes con il nuovo e atteso film di Marco Bellocchio ?Il traditore?, interpretato da Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, il primo...

Cannes 2019 - l'Italia in concorso con "Il traditore" di Bellocchio : L?Italia torna in concorso a Cannes con il nuovo e atteso film di Marco Bellocchio ?Il traditore?, interpretato da Pierfrancesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, il primo...

Festival di Cannes 2019 - il programma e tutti i film : Marco Bellocchio in concorso con Il Traditore : Il Traditore di Marco Bellocchio unico italiano a contendersi la Palma d’oro accanto a grandi “senatori”: Malick, Loach, Dolan, Almodovar, i fratelli Dardenne e naturalmente Jarmusch. Spicca l’assenza di Quentin Tarantino “il film non è pronto, ma se lo finirà per tempo sarà il benvenuto”, mentre sulla “questione Netflix” continua lo stop di Frémaux: “I titoli in concorso devono uscire nelle sale francesi”. Con quattro donne su diciannove ...

Rai Cinema in concorso a Cannes con 'Il Traditore' : Così come aveva trattato la cronaca politica in 'Buongiorno, Notte', con 'Il Traditore' Bellocchio si rimette alla prova nel racconto storico e lo fa attraverso il suo personalissimo sguardo d'...

Cannes 2019 - in concorso c è il film su Buscetta di Bellocchio con Favino. Elton John sulla Croisette : Tommaso Buscetta visto da Marco Bellocchio e interpretato da Pierfrancesco Favino è in concorso al festival di Cannes: è Il traditore che correrà per la Palma d'oro. Dovrà vedersela con Pedro ...

Festival di Cannes 2019 - il programma : in Concorso c'è Bellocchio : Il Festival di Cannes 2019, che si terrà dal 14 al 25 maggio, ha annunciato il programma ufficiale. La 72esima edizione della kermesse vedrà in Concorso un titolo italiano: "Il traditore" di Marco Bellocchio, film dedicato alla complessa figura del pentito Tommaso Buscetta (interpretato da Pierfrancesco Favino), il "boss dei due mondi" la cui famiglia fu interamente sterminata dai Corleonesi, suoi rivali mafiosi. Il biopic di Bellocchio si ...

Festival di Cannes 2019 - i film in concorso : Festival di Cannes 2019, ormai manca meno di un mese. E arrivano i primi titoli relativi ai film in concorso (perché, sì, potrebbero esserci delle aggiunte last minute). Ci sono Almodovar (a 20 anni dal successo di Tutto su mia madre), i Dardenne (a due decenni da una Palma d'oro), l'atteso nuovo lavoro dell'enfant prodige (non più tanto enfant) Xavier Dolan, gli zombie superstar di Jarmusch, Kean Loach e Malick. ...

Festival di Cannes - Marco Bellocchio in concorso con «Il traditore» : Si alza il sipario sulla 72esima edizione del Festival di Cannes, una delle più importanti kermesse cinematografiche del mondo, quest'anno in programma dal 14 al 25 maggio. La notizia più interessante per il cinema italiano è la presenza in concorso de «Il traditore», film di Marco Bellocchio su Tommaso Buscetta. Il ...

Cannes 2019 - Italia in concorso con "Il Traditore" di Marco Bellocchio : È stato annunciato il programma ufficiale della 72esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 14 al 25 maggio prossimi. Tra i 19 film in concorso ci sarà anche 'Il Traditore' di Marco ...

Cannes 2019 - annunciati i film in concorso - niente Tarantino (per ora) - per l’Italia c’è Bellocchio : Cannes 2019 , fuori i nomi. Stamattina il Presidente del Festival di Cannes Pierre Lescure e il Delegato generale della manifestazione Thierry Frémaux hanno presentato in conferenza stampa la selezione ufficiale del 72esimo Festival di Cannes, che si svolgerà dal 14 al 25 maggio. La prima notizia è che non c'è Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino. Ma i giochi non sono ancora fatti, dato che la selezione ufficiale è completa al ...

Il Traditore di Marco Bellocchio in concorso a Cannes : "Il Traditore" di Marco Bellocchio e' in concorso nella selezione ufficiale della 72^ edizione del Festival del Cinema di Cannes.

Marco Bellocchio in Concorso a Cannes : Il Traditore di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, è in Concorso al 72° Festival di Cannes, 14 " 25 maggio,. Il film è prodotto da IBC MOVIE con Rai Cinema in ...