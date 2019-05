Alleanza popolari-sovranisti? No di Merkel | «Nessun dialogo con antisemiti e antieuropei»

Elezioni Spagna. Psoe primo - male Popolari. Sánchez : “Ora governo pro-Ue”. Manca l’Alleanza - la piazza : “Con Rivera no!” : “Abbiamo mandato un messaggio all’Europa e al resto del mondo. Si può vincere l’autoritarismo e l’involuzione”. Pedro Sánchez, leader del Partito socialista spagnolo individua proprio le Elezioni che lo hanno visto imporsi come primo partito, con oltre il 28% delle preferenze, il punto di partenza europeo per la corsa alle Europee. Spagna come ri-partenza europeista in vista del voto del 23-26 maggio che rinnoverà il Parlamento di ...

Il piano in comune di Salvini e Orbán per un'Alleanza tra popolari e destre : Domanda: la Lega pensa a un'alleanza con il Partito popolare europeo dopo le elezioni del 26 maggio? Risposta: «Ci spero. Intanto faccio i migliori auguri agli amici spagnoli, che portino il vento del ...

Berlusconi lancia l'Alleanza tra popolari e sovranisti illuminati : "C'è bisogno di una nuova Grande alleanza per la libertà. Oggi come mai l'argine dei moderati deve fermare l'onda del populismo sterile, bloccare lo tsunami di una forsennata corsa alla delegittimazione alimentata quotidianamente da continue scaramucce amplificate dai social e rilanciate da tutti gli organi di informazione". Lo scrive l'ex premier Silvio Berlusconi in una lettera al Corriere della sera in cui, in vista delle ...

Berlusconi : «Per rifare l’Europa serve nuova Alleanza tra popolari e sovranisti illuminati» : Il leader di Forza Italia scrive al «Corriere»: «Solo uniti si può sfidare la Cina comunista. Alle prossime elezioni l’argine dei moderati deve fermare l’onda del populismo sterile. Come il 25 aprile di 10 anni fa mi auguro si possa superare una lunga stagione d’odio»

Berlusconi : «Per rifare l'Europa serve una nuova Alleanza tra popolari e sovranisti illuminati» : ... quelle delle divisioni e dei nazionalismi che hanno portato a due guerre laceranti, che hanno devastato il nostro Continente e lo hanno reso marginale nel mondo. Sull'Italia si addensano ombre non ...