Serie B | Palermo-Spezia 2-2 | Lecce e Brescia sentono profumo di A

Risultati Serie B 36^ giornata - diretta live : il Palermo la ribalta : Risultati Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si parte alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati sul Lecce, ...

Serie B Palermo - Rossi : «Nessun discorso a lungo termine - pensiamo allo Spezia» : Palermo - Il suo ritorno sulla panchina del Palermo è coinciso con un pareggio maturato negli ultimi minuti, ma ora Delio Rossi vorrà rifarsi contro lo Spezia . Ecco come ha esordito il tecnico ...

Pronostici Serie B 36^ giornata - i consigli di CalcioWeb : il Palermo rischia : Pronostici Serie B – giornata importantissima in Serie B: il 36° turno potrebbe infatti già emettere qualche verdetto. Si gioca domani. Alle 12.30, gara significativa: il Palermo ospita lo Spezia e, in caso di mancata vittoria, spalancherebbe le porte alla promozione del Brescia, che battendo l’Ascoli nel posticipo delle 18 sarebbe certa di un posto nella prossima Serie A. Tutto il resto del programma è alle 15: occhi puntati ...

Serie B - il Palermo : «Deferimento atto dovuto» : Palermo - Un atto dovuto. Così il Palermo in una nota replica al deferimento della procura federale per irregolarità amministrative. "L'U.S. Città di Palermo intende sottolineare come tale iniziativa ...

Serie B - i risultati della 35giornata. Palermo fermato dal Livorno - ok Carpi e Crotone : Livorno-Palermo 2-2 41' rig. Nestorovski, P,, 73' Diamanti, L,, Raicevic, L,, 89' Trajkovski, P, Livorno, 3-4-1-2,: Zima; Di Gennaro, Gonnelli, Boben; Valiani, 72' Kupisz,, Agazzi, Luci, Gasbarro, 71'...

Serie B - il Palermo non va oltre il 2-2 con il Livorno : Il sabato di Serie B regala l'incredibile partita dell'Armando Picchi tra Livorno e Palermo , 2-2 il risultato finale. I rosanero chiudono avanti il primo tempo con il preciso rigore di Nestorovski. ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : il Palermo frena ancora! Diretta gol live : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite della 35giornata del campionato, oggi sabato 27 aprile 2019.

Serie B - pari in extremis per il Palermo. Poker Crotone - crolla la Salernitana : ROMA - La 35ª giornata di Serie B , dopo il convincente 4-2 del Benevento sul Cosenza di ieri e in attesa delle partite di domani, su tutte il big match delle 21 Lecce-Brescia , offre tanti ...

Serie B - Benevento-Cosenza 4-2 : Bucchi quarto - a -1 dal Palermo : Tanto spettacolo, tanto agonismo e altrettanto in palio. Al Vigorito finisce 4-2 per i padroni di casa che difendono il quarto posto centrando i playoff, a -1 dal Palermo, impegnato domani contro il ...