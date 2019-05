Mondiale Endurance - Alonso lascerà la Toyota dopo Le Mans

quattroruote

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Fernandoilalla fine della Superseason 2018-2019, ma continuerà a collaborare con il teamGazoo Racing per altre esperienze nell'ambito del motorsport, probabilmente puntando alla prossima edizione della Dakar. Al suo posto, il costruttore giapponese ha ingaggiato Brendon Hartley.Ancora in corsa per il titolo. Ci sono ancora due appuntamenti che Fernandocorrerà insieme ai compagni di squadra - Sebastien Buemi e Kamui Kobayashi - e chiuderà in bellezza lesperienza nellcon la 24 Ore di Le, il prossimo giugno. "Vincere Le, lo scorso anno, è certamente uno dei momenti più belli della mia carriera e lo ricorderò per sempre. Oggi siamo in lotta per diventare campioni del mondo e fare il possibile per vincere le prossime due gare. Mi sono divertito a correre nel WEC, ma adesso è il momento giusto per pensare a nuove ...

corsedimoto : VIDEO ENDURANCE - Il Mondiale FIM EWC guadagna sempre più consenso anche in Italia: sfida di moto e di piloti, fati… -