Meteo | oggi 1° Maggio con variabilita' al centro-sud | occhio agli acquazzoni

Meteo - primo maggio a rischio pioggia al Centro-Sud : Festa del primo maggio sotto la minaccia di temporali e grandinate. Secondo le previsioni del portale ilMeteo.it, le regioni più a rischio pioggia saranno l'Umbria, la Toscana centro-occidentale, ...

Meteo - primo maggio a rischio pioggia al Centro-Sud : Le correnti fredde in arrivo dai Balcani porteranno acquazzoni in diverse regioni, tra cui Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania. Allerta "gialla" per rischio idrogeologico in Lazio e Puglia. E, dopo il Ponte, il tempo non migliorerà

Meteo Alto Adige : ad aprile 2019 tanta variabilità - caldo e pioggia sopra la media : Estrema variabilità: questo il minimo comune denominatore del bilancio Meteorologico del mese di aprile elaborato dagli esperti del Servizio Meteo della Provincia di Bolzano. Sia per quanto riguarda le temperature, che per quanto riguarda le precipitazioni, si sono registrati picchi in entrambe le direzioni. Escursione termica di 30 gradi Ad aprile si è assistito ad un vero e proprio ping pong di temperature, soprattutto nella parte finale del ...

Meteo : qualche nota d'instabilita' al centro-sud - clima fresco oggi : Ultime note d'instabilità sulla nostra penisola per effetto della perturbazione giunta nello scorso week-end, ormai giunta già sui Balcani. Il tempo è dunque in miglioramento ovunque ma...

Maltempo Brasile - pioggia e vento colpiscono Rio : allerta Meteo : E’ di nuovo allerta meteo a Rio de Janeiro, in Brasile, dove questa notte sono state registrate piogge e venti fino a 105 chilometri orari, con decine di alberi caduti e interruzioni di corrente, mentre nella città di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo, le raffiche di vento hanno raggiunto i 150 chilometri orari e hanno causato la morte di una donna. Il punto più colpito di Rio de Janeiro è stato il Forte di Copacabana, di fronte ...

Previsioni Meteo 1° maggio : tornano pioggia e freddo in Italia con rischio neve al Nord : Dopo le ultime giornate di caldo e sole che in generale stava caratterizzando il clima sul nostro territorio e che avevano fatto sperare in un anticipo d'estate, ci si attendevano delle Previsioni meteo favorevoli in vista dell'1 maggio, la festa dei lavoratori. Una giornata durante la quale in molti si mettono in marcia per trascorrere una giornata all'aria aperta o comunque per fare una gita fuori porta. Tuttavia, secondo quanto riferisce il ...

Previsioni Meteo per oggi in Italia : nuvolosità generalizzata su tutta la penisola : Le Previsioni del servizio meteorologico dell’aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: nuvoloso su Val d’Aosta, triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, più intensi in mattinata su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nevicate su Alpi e prealpi orientali al di sopra dei 1200 metri. In serata parziale e temporaneo diradamento della nuvolosità su Lombardia, Trentino ...

Meteo - choc Meteorologico. Tornano pioggia e temperature basse : ecco dove : Sarà una domenica choc. Un ciclone freddo in discesa dal Nord Europa, trasformerà la giornata di domani in un vero choc Meteorologico con il ritorno di pioggia, di temporali, con il pericolo di grandine e addirittura con il ritorno della neve anche a quote basse per il periodo. Il ciclone freddo, avvertono gli esperti di ‘IlMeteo.it’, si addosserà all’arco alpino centro orientale, facendo crollare le temperature di diversi ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2019 : le previsioni Meteo. Prevista pioggia a volontà - sarà una Doyenne ad eliminazione : Le condizioni meteo renderanno la Liegi-Bastogne-Liegi 2019 ancora più dura. La 105ma edizione della Doyenne si preannuncia infatti una corsa ad eliminazione, in cui pioggia e freddo, associati al duro percorso, faranno una grande selezione in gruppo e sulla carta potrebbero quindi restare davvero pochi corridori a giocarsi la vittoria nel finale. Domani a Liegi è Prevista forte pioggia sia al mattino che al pomeriggio, con una temperatura tra i ...

Meteo : irrompe il maestrale - ultimi rovesci al sud. Oggi piu' fresco ovunque! : Il fronte instabile che ieri ha attraversato gran parte del centro-nord, causando notevoli disagi per via della grandine (come potete vedere dalle varie news pubblicate), sta ora portando gli ultimi...

Meteo - dopo il 25 aprile torna il maltempo : nel weekend in arrivo pioggia e freddo : dopo i 30 gradi del ponte del 25 aprile, è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà pioggia e freddo già a partire da venerdì 26 aprile, a rischio soprattutto le regioni del Centro-Nord, dove potrebbero esserci nubifragi. Migliore la situazione del Meteo al Sud. Ci sarà un generale calo delle temperature a causa dell'ingresso di un flusso di aria gelida proveniente dal Nord Europa. Proprio venerdì ci sarà un peggioramento delle ...

Meteo : oggi la festa della Liberazione con Sole e caldo - ma non per tutti! : L'alta pressione si sta pian piano rimpossessando della nostra penisola, ma certamente con gran fatica data l'insistenza delle correnti atlantiche che vogliono a tutti i costi portare nubi cariche di...

Meteo 25 Aprile : qualche pioggia al Nord ma esplode l’Estate : sarà una Festa della Liberazione di super caldo : Meteo 25 Aprile – E’ tornato a splendere il sole su gran parte d’Italia dopo le forti piogge di ieri che purtroppo hanno provocato varie esondazioni di corsi d’acqua tra Toscana e Liguria con conseguenze drammatiche (una donna morta nel pisano, altre due disperse nel savonese). Intanto le temperature stanno aumentando in tutt’Italia, come ampiamente previsto nei giorni scorsi: stamattina abbiamo già +28°C a Licata, ...

Meteo : oggi nubi e maltempo al nord - forti temporali sui rilievi. Caldo in arrivo al sud! : Il vento di scirocco si sta pian piano placando sulle regioni del centro-sud dopo quasi 48 ore di raffiche impetuose che hanno causato non pochi danni specie su Sicilia e Puglia. La situazione ora...