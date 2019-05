Festa dal lavoro

Serie B - niente Festa per il Lecce. Salvezza Crotone - chance persa dal Benevento : ROMA - Poteva essere una giornata di verdetti, la 36ª di Serie B , soprattutto in chiave promozione, ma dopo la ghiotta occasione fallita dal Palermo nel lunch match , manca l'appuntamento con la ...

Corteo Primo Maggio Torino - in ospedale 2 maniFestanti e poliziotto : Due manifestanti e un poliziotto rimasti feriti negli scontri al Corteo del Primo Maggio di Torino sono stati portati in ambulanza in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Nei tafferugli ...

Primo Maggio - i rider maniFestano davanti alla sede di Glovo : “Traditi dal governo per marketing politico” : “Siamo i braccianti metropolitani”. Angelo è uno dei rider di Deliverance Milano che questo pomeriggio ha manifestato di fronte alla sede di Glovo. Per scioperare si sono disconnessi dall’App e oggi non effettueranno consegne per chiedere Maggiori diritti e tutele: “Il governo ha già dimostrato di aver tradito le aspettative dei lavoratori facendo finta di aderie alla nostra causa per fare marketing politico” L'articolo Primo Maggio, i rider ...

Corteo primo Maggio a Torino - maniFestanti No Tav bloccati dalla polizia : (Agenzia Vista) Torino, 01 Maggio 2019Uno spezzone di Corteo formato da centri sociali ha cercato di passare in testa al Corteo subendo però la resistenza della polizia, cariche in piazza Vittorio e in via Po. _Courtesy Facebook GianLuca PilotFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista (Agenzia Vista) Torino, 01 Maggio 2019Uno spezzone di Corteo formato da centri sociali ha cercato di passare in testa al Corteo ...

Festa DEL LAVORO/ I numeri buoni dell'Istat schiacciati dalla campagna elettorale : Oggi 1° maggio è la FESTA del LAVORO. E l'Istat ha diffuso dei dati su occupati e disoccupati che saranno risucchiati dalla campagna elettorale

Nocera U. : dal 1 al 4 maggio - quattro giorni con la Festa del quartiere Porta Santa Croce : Un'edizione eccezionale, quella di quest'anno, con quattro giorni di momenti da passare insieme con conferenze, spettacoli teatrali, passeggiate e giochi tradizionali. Mercoledì 1 maggio l'...

Festa selvaggia nella Casa - Lemme esce dal Grande Fratello : Alberico Lemme lascia la Casa del Grande Fratello. Lo ha comunicato ufficialmente Barbara d'Urso nel corso della quarta puntata: "Dopo aver animato la Casa con il suo genio indiscusso, il dottor Lemme ...

A Rimini si rinnova l'appuntamento con 'Ginnastica in Festa' dal 21 al 30 giugno : ... pluricampionesse di Ginnastica Ritmica , della coppia mista dell'Acrobatica Lorenzo Martino e Rebecca Sirca , dei Campioni del Mondo di Aerobica Davide Donati e Michela Castoldi insieme alla loro ...

Ai Giardini Margherita di Bologna è Festa con il 'GARDEN BEER' dal 30 aprile al 5 maggio : Il tutto come sempre accompagnato da un imperdibile CALENDARIO DI MUSICA LIVE , oltre a SPETTACOLI ed INIZIATIVE PER GRANDI E PICCINI , fra gli appuntamenti da non perdere quello di domenica 5 maggio ...

Sabato la grande Festa per i 10 anni della ASD Badalucco 2009 - l'intervista al presidente Gianni Boeri : Sono tanti gli anni passati per questa fortunata realtà sportiva della valle Argentina che ha saputo riunire intorno a sé una comunità fatta di famiglie che credono nello sport e nei valori che sa ...

Svastiche - muri imbrattati e maniFestazioni neofasciste : il 25 Aprile all'insegna del vandalismo : "Siamo di fronte ad un'evidente escalation di provocazioni del mondo neofascista. L'episodio vergognoso dello striscione di ieri e l'atto vandalico della scorsa notte alla corona di un partigiano ...

Ciclismo - Nova Eroica : percorsi - programma e iniziative della maniFestazione in programma dal 26 al 28 aprile : Tutto pronto per la Nova Eroica 2019, manifestazione ciclistica in programma dal 26 al 28 aprile fra gli splendidi paesaggi della Toscana Ci sono magie che rendono il Ciclismo, sport antico ma mai vecchio, sempre più di gran moda. Uno di questi momenti magici a pedali lo vivranno migliaia di ciclisti che, tra pochi giorni, si ritroveranno in uno dei territori più accoglienti che sembrano creati apposta per le biciclette, la provincia di ...

25 aprile - Di Maio : “Festa di tutti a prescindere dal colore politico. Ci ricorda la liberazione dal regime fascista” : “Dobbiamo fare tantissimo sul tema del razzismo e dell’antisemitismo, soprattutto se il 24 aprile accadono cose come quelle di ieri: uno striscione che inneggia a Mussolini. A maggior ragione bisogna festeggiare il 25 aprile”. L’ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, al termine della cerimonia per l’anniversario della liberazione nella sinagoga romana di via Balbo. Il ministro dello Sviluppo ...

PD : "Il 25 Aprile è la Festa della Liberazione dalla dittatura nazifascista dell'Italia". : Il canto 'Bella ciao' è diventato l'inno di ribellione contro il nazifascismo, canto simbolo, noto in tutto il mondo, della Resistenza italiana e unitarietà contro le truppe naziste. Se noi oggi ...