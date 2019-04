Facebook cambia look e non sarà più blu Zuckerberg |   «La privacy è il futuro»

Facebook cambia 'look' : punta su privacy : 0.00 "Il futuro è privato". Così l'Ad di Facebook, Mark Zuckerberg, alla conferenza annuale degli sviluppatori 'F8' a San José, in California.Il fondatore di Fb ha posto l'accento sulla necessità di costruire una piattaforma 'social' più incentrata sulla privacy e ha annunciato un 'restyling' del social media fondato nel 2004. L'iconica barra blu sarà sostituita da una cornice bianca lucida. Zuckerberg possiede anche Instagram, WhatsApp e ...

La svolta di Zuckerberg : "Il futuro è nel privato". Cambia Facebook e Messenger : Angelo Scarano La quinta generazione di Facebook avrà un design semplificato e più pulito, dove il bianco è dominante sul colore d'origine, il blu "Il futuro è privato". Lo ha affermato Mark Zuckerbeg inaugurando la F8 2019, la conferenza annuale di Facebook dedicata agli sviluppatori. "So che non abbiamo la migliore reputazione sulla privacy, ma abbiamo iniziato un nuovo capitolo. E sono fiducioso perché abbiamo dimostrato di saper ...

Facebook annuncia che sarà possibile scambiare messaggi Messenger - Instagram e WhatsApp : Gli utenti saranno in grado di scambiare messaggi tra le chat di Facebook Messenger, Instagram e WhatsApp, le tre chat godranno di interoperabilità. L'articolo Facebook annuncia che sarà possibile scambiare messaggi Messenger, Instagram e WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

App per smettere di fumare o per il diabete scambiano dati con Google e Facebook : Big data (Getty Images) Alcune app utilizzate per smettere di fumare o per monitorare la propria salute mentale condividono i dati degli utenti con Facebook e Google, indipendentemente dal fatto che gli utenti abbiano effettuato o meno il login tramite i social network. Sebbene le applicazioni che trattano dati medici dovrebbero proteggere la privacy di loro utenti, secondo uno studio condotto da ricercatori dell’Università del New South ...

Facebook archivia le password in chiaro per errore - risolve il problema ma consiglia di cambiarle : Facebook potrebbe chiedere a centinaia di milioni di utenti di cambiare password. Non perché quelle in uso siano poco sicure, ma perché da un controllo di routine condotto sui sistemi interni di archiviazione dati, è emerso che un numero sconosciuto di password è stato archiviato in formato leggibile, senza crittografia. La crittografia è un meccanismo di difesa che, in caso di violazione o furto di dati, impedisce agli hacker di leggere con ...

