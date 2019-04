Sudafrica | 1 800 operai intrappolati in una miniera

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 1 maggio 2019) I lavori per riparare il pozzo che è stato danneggiato sonogià in corso e non è chiaro quanto potranno durare. Per questosi stanno esplorando altre vie d'uscita. La più probabile è unaltro pozzo che si trova a 4 chilometri di distanza

Agenzia_Ansa : #Sudafrica, 1.800 minatori bloccati sotto terra Guasto a pozzo risalita, non ci sono feriti. Hanno cibo e acqua… - MediasetTgcom24 : Sudafrica, 1.800 operai rimasti intrappolati in una miniera #Sudafrica - Corriere : In Sudafrica 1.800 minatori bloccati sotto terra -