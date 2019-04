Riforma fiscale | il progetto che divide tutti quanti

Boccia : "Serve Riforma fiscale complessiva per ridare competitività al Paese" : "Il problema è che l'approccio del Governo sull'economia è da campagna elettorale" ha affermato Boccia. ''È opportuno " ha concluso il Presidente di Confindustria " che dopo le Europee il Governo ...

Boccia : "Aumento IVA? Meglio una Riforma fiscale" : Il presidente di Confindustria ha poi ricordato che " gli obiettivi per l'economia reale devono avere priorità rispetto ai saldi di bilancio ". In merito alle polemiche sulla partecipazione all'...

CNEL sollecita Riforma fisco equa e progressiva e interventi su cuneo fiscale : Urgente una riforma fiscale in senso progressivo che alleggerisca il peso sul lavoro e gli investimenti . L'appello arriva dal Presidente del CNEL Tiziano Treu , nel corso dell'audizione sul DEF ...

Tria : "Flat Tax? Serve Riforma fiscale" : Da Washington il Ministro Tria è tornato a parlare di flat Tax. Salvini sul tema si è già espresso più volte, invocando a gran voce una riforma incostituzionale del sistema fiscale. Il leader leghista, infatti, ha detto a chiare lettere che non potrà essere prevista alcuna progressività, come invece sancito dall'art. 53 della nostra Costituzione oltreché dal buonsenso. Tria, da par suo, ha garantito che "il rispetto del principio ...

Flat tax - il ministro Tria : “Serve una Riforma fiscale per abbassare le tasse al ceto medio” : “Abbiamo bisogno di una riforma del sistema fiscale soprattutto per allentare il peso sulle famiglie del ceto medio”. È con queste parole che Giovanni Tria ha spiegat il senso della Flat tax e del reddito di cittadinanza. Una sorta di apertura alla misura chiesta dalla Lega, che ancora oggi con Matteo Salvini è tornata a ribadire di “abbassare le tasse”. “Certo, non bisogna perdere di vista la stabilità finanziaria, ...

Giovanni Tria : "La preoccupazione per il nostro debito c'è ma non è stata sollevata. Serve una Riforma fiscale per alleviare il peso sul ceto medio" : "La preoccupazione per il debito italiano non è stata sollevata in questi giorni": lo ha detto il ministro dll'Economia Giovanni Tria in conferenza stampa al Fondo monetario internazionale. "E' chiaro comunque che la preoccupazione esiste ed esiste anche in Italia". "Abbiamo bisogno di una riforma del sistema fiscale soprattutto per allentare il peso sulle famiglie del ceto medio. Certo - ha aggiunto Tria - non bisogna perdere di vista la ...

Fmi : 'forti riserve sulla Riforma fiscale italiana'. Tria : 'noi non siamo un rischio globale' : Debito e ristrettezze di bilancio preoccupano gli economisti mondiali, ma il ministro dell'economia difende le scelte del governo e ribadisce che non c'è bisogno di alcuna rassicurazione

Debole maggioranza per la grande Riforma fiscale : I cambiamenti non toccano i fucili d'assalto dei soldati svizzeri e i tiratori privati possono continuare a praticare liberamente il loro sport e a comprare o vendere armi. Le modifiche non ...

'L'economia italiana corre rischi concreti. Si faccia una vera Riforma fiscale' : I margini di manovra, "stretti" come li ha sempre definiti l'ex ministro dell'Economia, sono stati sostanzialmente ben utilizzati ma, ha spiegato il governatore, anziché optare per il renziano bonus ...