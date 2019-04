OnePlus 7 Pro | lo smartphone dallo schermo perfetto

Bordi curvi e cornici ridotte all’osso per OnePlus 7 Pro - lo provano queste pellicole protettive : Alcune foto delle pellicole protettive di OnePlus 7 Pro condivise da Ice Universe ci svelano che lo schermo del nuovo flagship killer sarà curvo, abbracciato da cornici ridotte all'osso. L'articolo Bordi curvi e cornici ridotte all’osso per OnePlus 7 Pro, lo provano queste pellicole protettive proviene da TuttoAndroid.

Non costerà 2.000 dollari il nuovo OnePlus 7 Pro : nuovi indizi sul prezzo : Ci sono anche oggi 30 aprile alcuni dettagli interessanti da prendere in considerazione a proposito di un progetto come quello riguardante il cosiddetto OnePlus 7 Pro, dopo le ultime news analizzate nella giornata di ieri sulle nostre pagine. Lo smartphone, che verrà presentato tra circa due settimane, consente a tutti noi di avere già delle certezze, anche se va detto che quanto sto per riportarvi tutto sommato non è una buona notizia per chi ...

OnePlus 7 Pro avrà uno schermo Fluid AMOLED con refresh rate variabile : Tra i punti di forza di OnePlus 7 Pro vi sarà indubbiamente il suo schermo che, stando alle ultime indiscrezioni, non avrà un refresh rate fisso ma variabile

OnePlus 7 Pro spunta sul New York Times con gli slogan "No notch" e "No $2000 price tag" : La pubblicità di OnePlus 7 Pro è già arrivata sui giornali, sul New York Times precisamente, con un annuncio che ci svela l'assenza di notch e di prezzi di listino esorbitanti, naturalmente.

OnePlus 7 Pro mostra le sue potenzialità con alcuni scatti di prova : OnePlus 7 Pro mostra la bontà del suo comparto fotografico in una serie di scatti di prova che testimoniano l'evoluzione rispetto a OnePlus 6T.

Il massimo riconoscimento per il OnePlus 7 Pro : classe A+ per il display ancor prima dell’uscita : Il OnePlus 7 Pro si prepara a dare battaglia a molti concorrenti, a partire dal suo display per il quale si preannuncia un'esperienza unica. A dirlo, non sono solo i vertici dell'azienda (naturalmente di parte) ma anche gli esperti di displayMate i quali hanno già esaminato il pannello della prossima ammiraglia, conferendogli una votazione a dir poco ottima. Lo ricordiamo, il OnePlus 7 Pro, insieme alla varianti standard della stessa ...

Lo schermo di OnePlus 7 Pro acciuffa la valutazione più alta di DisplayMate - come Samsung Galaxy S10 : "Nei nostri laboratori l'OLED di OnePlus 7 Pro ha ottenuto la valutazione A+, il punteggio migliore. Pubblicheremo i dettagli il 14 maggio"

OnePlus 7 - senza notch - protagonista di un video musicale : OnePlus 7 fa quella che sembra essere la sua prima apparizione ufficiale nel video di una cantante indiana, facente parte del programma OnePlus Playback.

Super tripla fotocamera per OnePlus 7 Pro : spunta un video ufficiale : Stiamo vivendo giorni intensissimi in vista della presentazione di uno degli smartphone Android più attesi di questo 2019, vale a dire il cosiddetto OnePlus 7 Pro. L'evento è in programma durante il mese di maggio e, come accennato pochi giorni fa con un altro articolo dedicato al progetto, con ogni probabilità ci sarà un'impennata significativa del prezzo di listino rispetto a ciò che abbiamo riscontrato negli anni scorsi coi top di gamma di ...

The Lab ritorna per farvi recensire OnePlus 7 Pro - mentre parte la vendita dei biglietti per l'evento : Con l'arrivo dei nuovi OnePlus 7 riparte anche The Lab, l'iniziativa che permette ad alcuni fortunati utenti di ricevere in omaggio uno smartphone da recensire.

Ormai è certo - OnePlus 7 Pro avrà una tripla fotocamera posteriore : OnePlus 7 Pro avrà una tripla fotocamera posteriore: la conferma ufficiale arriva dal breve teaser pubblicato su Twitter dall'account della casa cinese stessa.

OnePlus 7 Pro sarà lo smartphone OnePlus più costoso di sempre : ecco i prezzi : A tre settimane dalla presentazione di OnePlus 7 Pro, trapelano i probabili prezzi in Europa di quello che sarà il più costoso smartphone OnePlus di sempre.

Esorbitante prezzo per OnePlus 7 Pro : primi indizi direttamente da Pete Lau : Avrà probabilmente una scheda tecnica paurosa, come avrete notato anche dagli ultimi aggiornamenti forniti nella giornata di ieri sul nostro magazine, ma, allo stesso tempo, il nuovo OnePlus 7 Pro potrebbe dar vita anche ad una sterzata dal punto di vista della strategia di prezzo da parte del produttore. In questi anni il piatto forte della casa con il brand OnePlus è stato proprio il rapporto tra qualità e prezzo, considerando il fatto che ...

Impareggiabile il OnePlus 7 Pro - per display e 5G : Pete Lau ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'The Verge', parlando più nello specifico di OnePlus 7 Pro. Il device supporterà i nuovi standard di rete 5G, cosa che scongiura la possibilità di una terza versione, che a questo punto non avrebbe motivo di esistere. Il modello classico, OnePlus 7, erediterà le linee del precedente OnePlus 6T, e potrebbe anche accontentarsi della connettività 4G. Quel che più di tutto distinguerà il OnePlus 7 ...