Notre Dame | il presidente Mattarella andrà in visita nella cattedrale francese colpita

Questa mappa digitale salverà Notre Dame? : Su alcuni media americani, come la CNN, la vicenda dell'incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame si sta legando al lavoro di uno storico dell'arte, morto a novembre a soli 49 anni, che ha insegnato in una piccola Università dello Stato di New York, Poughkeepsie. Il suo nome era Andrew Tallon e il suo merito è stato quello di aver catturato, con una tecnica laser molto particolare, molti segreti della chiesa ...

Notre-Dame - esperti : non fate in fretta : 0.00 Non confondere velocità con precipitazione. E' l'appello di 1.170 restauratori, architetti e professori, francesi e stranieri,rivolto al presidente francese Macron riguardo la ricostruzione di Notre-Dame a Parigi. "Non cancelliamo la complessità del pensiero dietro una facciata di efficienza",dicono i firmatari. Si prendano i tempi per "trovare la strada giusta" e non scavalcare regole a protezione del patrimonio. E' "allarmante" la ...

Notre Dame - un appello da oltre 1.000 esperti : “agire senza fretta” è essenziale per la ricostruzione : oltre 1.000 esperti tra conservatori, architetti e professori universitari, esortano il presidente Emmanuel Macron alla prudenza e chiedono di non cedere alla fretta per il restauro di Notre Dame. Le preoccupazioni sono sorte dopo le dichiarazioni del presidente francese, che ha promesso di ricostruire la cattedrale parigina sfigurata dalle fiamme entro cinque anni, per le Olimpiadi del 2024. La preoccupazione dei 1.170 firmatari ...

Notre-Dame e la Costituzione americana - due simboli dell’occidente che si sono salvati : “Assolutamente straziante. Sta crollando un monumento magnifico alla civiltà occidentale”, così inizia il commento dello storico Niall Ferguson sul Sunday Times: “Il giovane conservatore Ben Shapiro ha usato queste parole prima che fosse chiaro che Notre-Dame non era crollata malgrado l’incendio. La

Napalm 51 : 'L'incendio di Notre Dame? Colpa di Greta Thunberg' : "Chi è l'unica svedese che ha interesse ad aumentare il riscaldamento globale così da andare a zonzo e saltare la scuola? Greta Thunberg!". Nel corso di Fratelli di Crozza, il comico veste i panni del ...

Crozza nei panni di Napalm51 alle prese con le fake news : “Notre-Dame in fiamme? Colpa di Greta Thunberg - voleva saltare la scuola” : Crozza-Napalm51 difende le fake news a di Fratelli di Crozza (in onda il venerdì in prima serata sul Nove): “Notre-Dame ha preso fuoco generando molto calore. A casa mia il fuoco si appicca o sfregando la raspa sui denti di metallo di mia madre o con un fiammifero svedese. E chi è l’unica svedese che ha interesse ad aumentare il riscaldamento globale così da andare a zonzo e saltare la scuola? Greta Thunberg”. Video Nove L'articolo Crozza nei ...

Teniamoci stretti Notre Dame e la costituzione degli Stati Uniti d'America : come la scienza, che da Copernico a Galileo e Newton, le hanno fornito importanti strumenti. Un importante killer app. è stato anche il libero scambio, che ha creato il mondo moderno. Molti ...

Notre-Dame - restauratori contro archistar : “Tetto in legno - non serve il titanio” : Ricostruire Notre-Dame come era? O reinventare quel tetto bruciato in altri modi? Jean-Michel Wilmotte, archistar francese, ha proposto di rifarlo addirittura in titanio. E le proposte, negli ultimi giorni, fioccano in ogni direzione. Gilles de Laâge, alla guida di un’impresa di restauro di monumenti storici e presidente dell’associazione francese ...

Incendio Notre-Dame - l’esperto : “Cattedrale a rischio con il vento forte” : La struttura della cattedrale di Notre-Dame, devastata il 15 aprile da un Incendio, potrebbe essere in pericolo di fronte a venti che soffiassero ad oltre 90 km orari, secondo un esperto, autore nel 2016 di un rapporto sui rischi di un rogo sul celebre sito. Secondo il professor Paolo Vannucci, originario di Lucca e docente all’universita’ di Versailles, uno dei maggiori esperti della cattedrale, la resistenza dell’edificio ...

Voglio dare una mano per Notre Dame! La piccola Caitlyn invia 3 euro per la ricostruzione : "Ho sentito parlare dell'incendio di Notre Dame alla radio e volevo dare una mano, so che non è molto, ma anche un piccola somma può aiutare" ha scritto la piccola Caitlyn che con una missiva via posta dall'Inghilterra ha deciso di contribuire nel suo piccolo alla ricostruzione della cattedrale parigina. La piccola via posta ha deciso di fare arrivare alla Fondation du Patrimoine francese i suoi 3,33 euro in monetine insieme a una ...

Notre-Dame - la cattedrale ‘scoperchiata’ : immagini dal drone : immagini scioccanti, che mostrano il tetto divelto della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, dopo il terribile incendio del 15 aprile. La polizia francese ha girato immagini dal drone per mostrare i danni subiti dalla cattedrale sul tetto. La cattedrale non sarà messa in sicurezza prima della fine dell'estate. "Non siamo ancora nella fase dei lavori di ricostruzione - ha spiegato Gilles de Laage, uno dei presidenti del gruppo di imprenditori per ...

Qalb Lozeh. La chiesa che ha ispirato Notre Dame è in Siria : Lo stesso Unesco, sostiene che luoghi come Qalb Lozeh illustrino bene 'la transizione dall'antico mondo pagano dell'impero romano al cristianesimo bizantino'. Darke aggiunge che Qalb Lozeh fu ...

Coprire Notre Dame con una serra? Sarà contenta Greta : Dopo l'incendio che ha distrutto la guglia e il tetto di Notre Dame, il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato che Sarà organizzato un concorso internazionale di architettura per la ricostruzione della cattedrale. L'obiettivo è “dare a Notre Dame una nuova freccia adattata alle tecni