L' ispirato Gone Home è disponibile gratuitamente su Humble Bundle

L'ispirato RPG isometrico Seven : The Days Long Gone torna questo mese nella Enhanced Edition : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che il gioco di azione furtiva e sci-fi RPG Seven: The Days Long Gone otterrà un upgrade gratuito alla Enhanced Edition il 26 marzo, inclusa l'espansione Drowned Past. Per chi non lo sapesse, in Seven: The Days Long Gone, interpreterete il personaggio di Teriel. Dovrete usare tutta la vostra astuzia e le vostre abilità clandestine per scappare da una rete di inganni e di tradimenti, e per ...