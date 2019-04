Ben Affleck regista e attore in Ghost Army

Ben Affleck è di nuovo single - colpa della ex Jennifer Garner? : Ben Affleck è tornato di nuovo single. L’attore avrebbe rotto con Lindsay. Tutta colpa della ex Jennifer Garner? Secondo People, Ben Affleck è tornato di nuovo single dopo aver rotto la relazione con la ormai ex compagna Lindasy. Nonostante i diretti interessati non abbiano ancora confermato, il sito e alcune fonti invece affermerebbero che i […] L'articolo Ben Affleck è di nuovo single, colpa della ex Jennifer Garner? proviene da ...

Ben Affleck e Lindsay Shookus - nuova rottura : E sono due. Ben Affleck e Lindsay Shookus si sono nuovamente lasciati, dopo essere tornati insieme nel febbraio scorso. Il 46enne attore aveva iniziato a frequentare la 38enne produttrice televisiva nel luglio del 2017, per poi dirle addio nell'agosto del 2018. Entrato ed uscito dalla rehab, Affleck ha deciso di riprovarci a inizio 2019, con tanto di tappeto rosso di coppia per la premiere del film «Triple Frontier», ma evidentemente ...

Joker : il nuovo cinecomic DC prende in giro Ben Affleck? : Voi che dite, sarà stato fatto apposta? Molto probabilmente si tratta di una semplice coincidenza, ma c'è da dire che il team aveva tutti i nomi del mondo da cui scegliere, quindi il fatto che infine ...

La vita in diretta : Francesca Fialdini va nel pallone sul caso Ragusa e Ben Affleck : Il fatto è avvenuto durante la puntata del 15 marzo de La vita in diretta. Francesca Fialdini (41 anni) conduttrice del noto programma Rai, è andata nel pallone ben due volte nel corso dello show. In effetti, la Fialdini in quell'occasione ha mostrato una certa disattenzione su due argomenti: il caso Roberto Ragusa e l'attore di Hollywood Ben Affleck. Quest'ultimo, lo ricordiamo, ha da poco ufficialmente detto addio al ruolo di Batman nelle ...

Triple Frontier : Non fate arrabbiare Ben Affleck e alzate il volume (recensione) : Cast stellare, adrenalina pura e una grande colonna sonora per il film Netflix diretto da J.C. Chandor. Chandor ci aveva già abituato alla musica di qualità all’interno dei suoi film. “All Is Lost - Tutto è perduto”, con Robert Redford, aveva vinto il Golden Globes 2014 come Miglior colonna sonora, ma in Triple Frontier a mantenere il fiato sospeso è il rock e il metal di grande qualità: “Orion” (Metallica 1986); “For whom the bell tolls” ...

Perché "Triple Frontier" - con Ben Affleck e Oscar Isaac - non è un semplice film d'azione : In più di due ore, 'Triple Frontier' riesce a cambiare tre volte genere. Passa dall'essere un poliziesco a un thriller, fino a diventare un survival. I protagonisti sono ex-commilitoni, tornati ...

L'ammissione di Ben Affleck : "L’alcolismo è un problema..." : Ben Affleck torna a far parlare di sé e non solo per motivi artistici. L'attore è infatti protagonista del film Triple Frontier, che sarà distribuito da Netflix nei prossimi giorni e che lo vede in buona compagna di una schiera di attori di calibro come Oscar Isaac, Garrett Hedlund e Charlie Hunnam. Ma a far parlare, prima ancora che la prova attoriale, sono le dichiarazioni che l'attore ha rilasciato durante un'intervista al programma ...

Ben Affleck grato a Jennifer Garner : ‘Sono fortunato - è una madre fantastica’ : “Sono fortunato perché i miei figli hanno una madre fantastica e lei è sempre lì per assicurarsi che noi siamo i genitori migliori possibili”, parola di Ben Affleck. L’ormai ex Batman della DC ha solo belle parole per l’ex moglie Jennifer Garner, che lo ha aiutato con il suo problema di alcolismo e con cui sta crescendo in armonia i loro tre figli di 13, 10 e 7 anni e che, a suo dire, lo aiuta moltissimo nel suo essere ...

Ben Affleck : "Essere alcolista è parte della mia vita. Io e i miei figli siamo fortunati ad avere Jennifer" : "Alcune persone si sentono a disagio, per me invece non è un problema parlarne. Essere un alcolista è parte della mia vita. È qualcosa con cui ho ancora a che fare". Dopo il rehab, Ben Affleck torna a parlare in pubblico e in un'intervista concessa a Today Show, racconta la sua battaglia contro l'alcolismo, la sofferenza che ha causato a lui e alle persone care. "Non voglio che sotterri la mia identità e diventi il ...

Ben Affleck torna in froma dopo la rehab - anche grazie a Jennifer : A sei mesi dalla fine del suo terzo periodo di rehab dall'alcool, Ben Affleck , interprete di 'Batman' e 'Armageddon' sta finamente bene. grazie anche agli sforzi dell'ex moglie Jennifer Garner , l'...