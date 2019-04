TelevideoRai101 : Tridico: bene Reddito, 950 mila domande - corpuslux51 : @Corriere @PTridico Caro Tridico, forse prima di polemizzare con la CGIL sull'esito di QUOTA CENTO, avrebbe fatto b… -

"Ledidi cittadinanza sono 950.000 in meno di due mesi.Per il Rei, nel primo mese erano solo 80.000. C'è un tasso di rifiuto del 25%,ma circa 750.000 famiglie avranno ile lecresceranno ancora". Così il presidente Inps,in un'intervista al Fatto Quotidiano. "In media, ilpagato è di 520euro. Qualcuno ne ha avuti 40. Ora è il minimo".La distribuzione tra Nord e Sud "è omogenea",spiega.Quota 100: 123. Meno del previsto? Sono del 1° di 4 trimestri, in linea con le attese.(Di lunedì 29 aprile 2019)