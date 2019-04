F.1, a Baku è prima fila Mercedes

GiaPettinelli : F1: Gp Baku, pole di Bottas, terzo Vettel. Prima fila Mercedes con Hamilton secondo, quarto Verstappen - Ultima Ora… - Agenzia_Ansa : #F1, colpo di scena nel Q2 delle qualifiche del Gp dell'Azerbaigian: #Leclerc ha sbagliato traiettoria alla ricerc… -

Valtteri Bottas guida la. Il finlandese ottiene la pole al termine delle travagliate qualifiche in Azerbaijan con una zampata all'ultimo giro che gli consente di scavalcare Hamilton che aveva appena rintuzzato l'assalto di Vettel. Leclerc va a sbattere in Q2 alla salita del castello (lo stesso punto dove in Q1 va fuori anche Kubica) e si deve accontentare della quinta. I due incidenti hanno causato quasi un' ora di ritardo. In seconda, accanto alla Ferrari, c'è Verstappen.(Di sabato 27 aprile 2019)