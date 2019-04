Traffico Pasqua 2019 : i giorni da bollino rosso e nero

(Di venerdì 19 aprile 2019) Per le festivitàli molti italiani si sono già messi in viaggio in auto, approfittando del ponte. Tra venerdì 19 e martedì 23 su strade e autostrade transiteranno 14 milioni di vacanzieri. Ia rischio disaranno il Lunedì dell'Angelo e la Liberazione, specialmente nelle ore serali. Per evitare ingorghi, Autostrade per l'Italia e il Cciss, consigliano, come in tutti gli esodi vacanzieri, di attuare partenze intelligenti che prevedono di mettersi in viaggio nelle prime ore del mattino o a sera inoltrata.intenso sull'A1 Milano-Napoli, l'A14 Bologna-Taranto, l'A4 Torino-Trieste, l’A22 del Brene l'A2/A3 Salerno-Napoli-Reggio Calabria.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...