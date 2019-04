Uccide l' ex e ferisce nuovo compagno

Nuoro - Uccide l'ex moglie e ferisce compagno : Omicidio e tentato omicidio oggi pomeriggio a Nuoro, dove un uomo non ancora arrestato dalle forze dell'ordine ha ucciso la sua ex moglie ed ha ferito in modo grave il nuovo compagno di quest'ultima in un'abitazione di via Napoli.La donna, identificata come Romina Meloni, era originaria di Ozieri e si era trasferita da poco nell'abitazione del suo compagno, Gabriele Fois, dove oggi l'ex marito l'ha rintracciata ed ha aperto il fuoco contro i ...