Olsen stile ' balneare' ma naufragano tutti i giallorossi

ilmessaggero

(Di lunedì 1 aprile 2019) Al peggio non c'è mai fine. Basta guardare sul campo dell'Olimpico per rendersene conto. La Roma è allo sbando. Comparse e non giocatori, spettatore e non allenatore. Il rigore è la medaglia di latta ...

LongTakeCafe : Neanche il tempo di asciugarmi dal mio bagno di sangue di vergini della domenica che ho fatto durante l'intervallo… -