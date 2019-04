Natalia Fileva morta | incidente aereo Tra le più ricche della Russia | padre a bordo

Natalia Fileva - una delle donne più ricche della Russia - è morta in un incidente aereo in Germania : La 55enne Natalia Fileva, una delle donne più ricche della Russia, è morta domenica in un incidente aereo vicino a Francoforte, nel sud della Germania. L’aereo su cui volava, un piccolo jet con sei posti decollato da Cannes, in Francia,