Le compagnie aeree con i velivoli più puliti del mondo | l' Italia non c' è

Enac e Toninelli incontrano compagnie aeree per stagione estiva : Roma, 14 mar., askanews, - L'Enac e il ministro dei trasporti Danilo Toninelli hanno incontrato le compagnie aeree in vista dell'avvio della stagione estiva, che per l'aviazione commerciale va da fine ...

Boeing 737 Max - quali sono le compagnie aeree che lo hanno nella loro flotta : Il Boeing 737 Max è l'ultima versione del celebre 737 lanciato nel 1969 dal costruttore Usa. È entrato in servizio nel 2017 con quattro varianti (Max 7, Max 8, Max 9 e Max 10), che possono trasportare tra 138 e 204 passeggeri e sono disegnati per voli di corto e medio raggio. Il 737 Max è il velivolo venduto più velocemente della storia di Boeing e ha raccolto oltre 4.700 ordini da oltre 100 compagnie nel ...

La Cina vieta alle compagnie aeree nazionali di volare con i Boeing 737 MAX - : Le compagnie aeree cinesi lasceranno temporaneamente a terra gli aerei Boeing 737 MAX, dello stesso tipo dell'aereo precipitato ieri in Etiopia in base ad una direttiva dell'ente per l'aviazione ...

Le compagnie aeree che inquineranno di più nel 2020 : (foto: Jirapatch Iamkate/EyeEm via Getty Images) Viaggiare in aereo è un’opzione pratica ed utile per spostarsi rapidamente. Ma qualche effetto collaterale c’è, a danno dell’ambiente e del clima. Basti pensare che complessivamente l’inquinamento prodotto dai voli contribuisce per il 2% delle emissioni totali di anidride carbonica (CO2), uno dei principali gas serra, e per 12% delle emissioni associate al settore dei ...

Lo strano caso dei voli che costano di più sui siti delle compagnie aeree : ... Mit,, da circa 35 anni studia le dinamiche di prezzo delle compagnie aeree di tutto il mondo e sta proprio lavorando con un'alleanza dei cieli, ce ne sono tre: Star Alliance, Sky Team, oneworld, su ...