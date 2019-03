ilmessaggero

(Di domenica 31 marzo 2019) Un gol dimanda in Paradiso lae fa sprofondare il, ormai con più di un piede in Serie B, restituendo la 'cortesià dell'andata. In Emilia avevano trionfato i ciociari, oggi la ...

IlmsgitSport : Vicari stende il #Frosinone e fa volare la #Spal - ilmessaggeroit : Vicari stende il #Frosinone e fa volare la #Spal -