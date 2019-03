Tria annuncia le stime | “Italia verso crescita zero”

CNH Indus Tria l annuncia regolamento bond per 600 milioni di euro : CNH Industrial N.V. comunica che in data odierna, 26 marzo 2019, è avvenuto il regolamento dell' emissione obbligazionaria di ammontare nominale pari ad euro 600.000.000 con cedola fissa del 1,75% e ...

CNH Indus Tria l annuncia nuova emissione obbligazionaria denominata in euro : CNH Industrial annuncia l'intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro , subordinatamente alle condizioni di mercato. L' emissione obbligazionaria sarà ...

Annunciate le date della beta di Trials Rising : Ubisoft ha finalmente annunciato quando potremo mettere mano su Trials Rising. Come possiamo vedere infatti, potremo provare il gioco in occasione del lancio della beta pubblica, la quale sarà disponibile a partire dal 21 al 25 febbraio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Read more…